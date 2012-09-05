به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری بعدازظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران کل امور مالیاتی استان بوشهر از تدوین طرح جامع تحول نظام مالیاتی خبر داد و اظهار داشت: این طرح در زمستان امسال با همکاری یک شرکت فرانسوی تکمیل می‌شود و در ابتدا در استا‌ن‌های تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرا خواهد شد و پس از آن در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی از این طرح به عنوان بزرگترین طرح فناوری اطلاعات در کشور نام برد و اضافه کرد: به منظور اجرای مناسب این طرح باید اقداماتی و هماهنگی درون‌سازمانی نظیر به‌کارگیری نیروهای کارآمد و توانمند در رده‌های مدیریتی و ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی صورت پذیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی و کسب درآمد بدون اتکا به نفت از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: این طرح به عنوان یک طرح کلیدی در این عرصه به بسترسازی مدیریتی و سازمانی نیاز دارد که این امر از سال گذشته در کشور آغاز شده است و در حال رصد و شناسایی نیروهای موثر در این راستا هستیم.

عسکری به فعالیت‌‌های متعدد اقتصادی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: استان بوشهردر حوزه‌مالیاتی در کنار سایر حوزه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و برخی تغییرات و جابه‌جایی‌ها در عرصه مدیریتی و نیروی انسانی در بخش اداره مالیات این استان لازم است.

وی ادامه داد: قانون ارزش افزوده بر مالیات یکی از طرح‌هایی است که در قالب طرح جامع تحول نظام مالیاتی است که مسیر خوبی را دارد طی می‌کند و پایه‌گذاری‌های خوبی در این زمینه انجام شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این پروژه محکی برای اجرای پروژه‌های پیش بینی شده در عرصه مالیات کشور است که نشان داد زیرساخت‌های کشور به خوبی طراحی شده و پاسخگو است و مردم نیز استقبال می‌کنند.

فرار مالیاتی در قانون جدید مالیات جرم است



وی اضافه کرد: تمام فرآیندها با نگاه الکترونیکی پیش بینی شده و در این عرصه زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است به طوری که امسال از چهار میلیون و 900 هزار اظهارنامه مالیاتی، چهار میلیون و 560 هزار اظهارنامه بصورت الکترونیکی انجام شده است.

عسکری به اصلاح قانون مالیاتی اشاره کرد و با اشاره به چهار دور کار کارشناسی بر روی این قانون در کارگروه تحول اقتصادی، بیان داشت: در نشست‌هایی که طی چند ما اخیر با رئیس جمهور داشتیم نکاتی کلیدی برای این طرح مشخص شد و پروژه بعد از نهایی شدن به مجلس تقدیم شده است.

وی اضافه کرد: در اصلاح قانون مالیاتی آنچه که به عنوان نیاز کشور مشخص شده، شفاف‌سازی و ساده‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در فرآیندهای مالیاتی است و در این فرآیندها مشوق‌ها و معافیت‌ها تعریف شده است و برخی از این معافیت‌ها بنا به ضرورت و در گستره قانون محدود و ضمانت‌های اجرایی به‌منظور جلوگیری از فرار مودیان از پرداخت مالیات تقویت شده است.

عسکری اظهار داشت: در این قانون هر کس از مالیات فرار کند مجرم است و حکم کیفری دارد و ضمانت‌نامه‌هایی قوی در فرآیندهای جاری کشور تعریف شده است.

عسکری ادامه داد: این پروژه محکی برای اجرای پروژه‌های پیش بینی شده در عرصه مالیات کشور است که نشان داد زیرساخت‌های کشور به خوبی طراحی شده و پاسخگو است و مردم نیز استقبال می‌کنند.