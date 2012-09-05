طرح توسعه کشاورزی موازنه منفی تولیدات را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفرحجازی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر در برخی تولیدات استان از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، شیر و ... موازنه تولید منفی است.

وی با بیان اینکه رفع این موازنه های تولید از هدفگذاریهای مورد تاکید در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی است، افزود: با توجه به اینکه این موضوع در برنامه گنجانده شده، و بسیاری از طرحها به این سو هدایت شده، پس از اجرای طرح موانه ها مساوی یا مثبت خواهند بود.



حجازی با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه باغات در استان گفت: در طرح توسعه کشاورزی سعی شده توسعه باغات و زراعت نیز در دستور کار قرار گیرد و از تمام ظرفیتهای خالی استفاده شود.



وی تصریح کرد: اساس کار طرح توسعه کشاورزی به گونه ای پیش بینی و محکم اجرایی شده که حتی با تغییر دولت ضرری متوجه طرحها نخواهد شد.



رئیس ستاد توسعه کشاورزی استان با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: تاکنون بیش از 35 هزار نفر در سامانه اشتغال ثبت نام کرده اند که هدفگذاری اشتغال استان نیز همین رقم بوده است.



وی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی رکنی است که در راستای آن باید خودکفایی بیشتر و وابستگی به خارج کمتر شود.



حجازی خطاب به معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به گستردگی طرح توسعه کشاورزی انتظار می رود ابهامات استانها به سرعت رسیدگی شود و اختیارات به استانداران داده شود.



وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات برخی از استان ها را به کل استانهای کشور تعمیم داد: افزود: اختیارات کارگروه و استانداران برای اجرای طرح و به نتیجه رسیدن باید همچنان محفوظ باشد.



استاندار خوزستان تصریح کرد: موانع جدید و تفسیرهای نامربوط به ضرر استانها است و روند اجرایی کردن طرح را با مشکل مواجه می کند.