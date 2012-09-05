دیدار وزیر خارجه با رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس چهارم کمیسیون مشترک همکاریهای ایران – افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان از حضور هیأت عالیرتبه افغانستان به ریاست حامد کرزای در اجلاس سران عدم تعهد تقدیر و تشکر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران بر ارتقای روابط با افغانستان در بخشهای مختلف ، تلاش دو طرف در برطرف ساختن برخی موانع جزیی را زمینه ساز سرعت بخشیدن به روند توسعه مناسبات همه جانبه دانست.

صالحی استمرارتبادل هیأتهای دو کشور را عاملی برای تحرک بخشیدن بیشتر روابط دانست و اهمیت آن را مورد تأکید قرار داد.

حامد کرزای رئیس جمهور اسلامی افغانستان نیز در این دیدار با تقدیم سلام به مقام رهبری و رئیس جمهور ، برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را رویدادی مهم ارزیابی کرد که با حضور شایسته مقامات سایر کشورها بر درجه اهمیت آن افزوده شد.

وی حضور مقامات سایر کشورها و مشاهده تاریخ و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران را عامل مثبتی برای ارزیابی و برداشتی درست و روشن نسبت به جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر کشورها دانست.

حامد کرزای رفت و آمد هیأتهای عالیرتبه دو کشور و رایزنی درخصوص موضوعات دوجانبه و منطقه ای را با اهمیت خواند و بر ضرورت تبادل اینگونه هیأتها تأکید کرد.

وی گسترش هر چه بیشتر همکاریها بین دو کشور در حوزه های مختلف را مثبت ارزیابی کرد و ظرفیت توسعه همکاریها را به مراتب بالاتر از وضعیت موجود خواند و نسبت به تأثیرات مثبت برگزاری دور چهارم کمیسیون مشترک همکاریها برای بهره گیری از تمام ابعاد ظرفیتهای همکاری فیمابین ابراز امیدواری کرد.



دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان



همچنین علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که بمنظور برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران – افغانستان در کابل بسر می برد صبح روز چهارشنبه با زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ارزیابی مثبت از روند رو به رشد روابط دو کشور در چهارچوب یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک ، این اجلاس را زمینه ساز مناسبات هر چه گسترده تر و هدفمند دو کشور برای توسعه همکاریها بویژه ارائه خدمات بیشتر به مردم با توجه به روابط دیرینه مردمی در عرصه فرهنگ مشترک دو کشور دانست.

صالحی در این دیدار یادداشت تفاهم تنظیم شده در این اجلاس در حوزه های تجاری ، اقتصادی ، حمل و نقل ، کنسولی ، مرزی ، فرهنگی ، علمی ، آموزش و بهداشت را بستر مناسبی برای ارتقا روابط دو کشور دانست که می تواند به گسترش هر چه بیشتر همکاریها و برقراری صلح و ثبات و آرامش در افغانستان کمک کند.

وزیر خارجه افغانستان نیز در این دیدار روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بویژه در ده سال اخیر را در سطحی ستودنی ارزیابی کرد که در طول تاریخ گذشته روابط دو کشور قابل مشاهده نبوده است.

وی دوستی کشورش با جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منافع ملی افغانستان دانست و خواستار گسترش هر چه بیشتر روابط فیمابین شد.

زلمی رسول در ابتدای این دیدار ضمن تبریک به جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری شایسته اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران برای دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این جنبش ابراز امیدواری کرد.