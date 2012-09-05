کلاسهای مهارت آموزی رایگان برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان جلال فر در نشستی با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: آموزشهای صحیح قبل از اشتغال لازمه اشتغال پایدار در بین مددجویان است.

وی بیان کرد: توانمندی و اشتغال زایی مهمترین نیاز مددجویان است و ایجاد شغل برای آنها، زمینه ای برای بهبود اقتصاد خانواده هاست.

جلال فر با اشاره به روند کاری کمیته امداد برای اشتغال زایی مددجویان تحت حمایت اظهار داشت: توانمندسازی خانواده های تحت حمایت نیازمند همکاری و کمک سایر ادارات و سازمان هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم در این نشست گفت: میراث فرهنگی استان برای برگزاری کلاس های آموزشی مختلف مانند قالی بافی، گلیم، گبه، خیاطی، نازک دوزی و سایر مشاغل خانگی آمادگی کامل دارد.

علیرضا ایزدی افزود: همچنین تلاش می کنیم با رایزنی با فرمانداری، اعتباری را برای احداث حمام خورشیدی در روستای تنگ "آبشور" اختصاص دهیم.

وی همچنین با اشاره به روند مطلوب اشتغال زایی در کمیته امداد گفت: میراث فرهنگی آمادگی دارد که نیروهای مورد نیاز خود برای مناطق گردشگری را از افراد دارای شرایط و تحت حمایت این نهاد جذب کند.

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد نیز در این نشست گفت: سال گذشته یک هزار و 370 طرح اشتغال زایی مددجویان در این استان اجرا شد.

زریرانصاری اظهار داشت: همکاری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان برای احداث حمام خورشیدی در روستای "تنگ آبشور" حرکت جدیدی از سوی مدیران دلسوز برای رفع محرومیت این مناطق است.