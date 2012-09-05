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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

منتظری:

کارگاه بیداری اسلامی و دفاع مقدس در گلستان برگزار می شود

کارگاه بیداری اسلامی و دفاع مقدس در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ورک شاپ ها با موضوع جوان، بیداری اسلامی و دفاع مقدس که کار مشترک 50 هنرمند داخلی و خارجی در پارک شهر گرگان است، در مرکز استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر چهارشنبه در کارگاه جشنواره هنرهای تجسمی گفت: دو ورک شاپ در شهرستان های گرگان و گنبد با حضور هنرمندان داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی افزود: ورک شاپ خیابانی گرگان با موضوع عفاف و حجاب توسط هنرمندان داخلی برگزار می شود.
 
منتظری عنوان کرد: برای نخستین بار نیز یک ورک شاپ خارج از شهر گرگان در گنبدکاووس برگزار می شود.

منتظری افزود: به دلیل ثبت برج قابوس در سازمانی جهانی یونسکو و بازتاب ثبت این اثر در سایر کشورهای جهان، ورک شاپ نقاشی در مجاورت این برج تاریخی برگزار می شود.
 
320 هنرمند در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی که تا روز جمعه ادامه دارد رقابت می کنند.
 
کد مطلب 1690015

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