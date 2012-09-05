برهنه کردن انقلابیون در زندانها / آل خلیفه اخلاق را هم زیر پا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، سمیه رجب همسر رئیس مرکز حقوق بشر بحرین از بدرفتاری نیروهای رژیم آل خلیفه با "نبیل رجب" و توهین و شکنجه او در زندان این رژیم خبر داد.



وی خاطر نشان کرد با همسرش در زندان به شدت بدرفتاری می شود، به صورتی که هنگام بازرسی های مکرر او را برهنه کرده و فقط به او یک تکه پارچه برای پوشش بدنش می دهند.

سمیه رجب تصریح کرد پس از صدور حکم 3 سال زندان، نبیل رجب به زندان انفرادی منتقل شد. نیروهای آل خلیفه پس از برهنه کردن نبیل رجب، درحالی که به او اجازه دادند فقط از یک تکه پارچه برای پوشاندن خود استفاده کند، او را مجبور کردند 40 بار بأیستد و بنشیند؛ این درحالی است که آنها می دانند نبیل از عارضه "دیسک کمر" رنج می برد.



به گفته وی، نیروهای آل خلیفه قبلا نیز بارها هنگام ضرب و شتم نبیل رجب، به کمر او ضرباتی را وارد کرده اند.



همسر این فعال بحرینی خاطر نشان کرد نبیل رجب به دلیل بی اعتمادی به غذای زندان مجبور است از اندوخته بسیار اندکی که از غذاهای کنسرو شده در اختیار دارد استفاده کند؛ چراکه مسئولان زندان فقط هفته ای یک بار به او اجازه می دهند از مغازه زندان خرید کند، و او فقط می تواند هر هفته شش لیتر آب با خود به سلول ببرد.



سمیه رجب در عین حال تصریح کرد رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با وجود شکنجه ها، بسیار مقاوم است و وضعیت روحی خوبی دارد.