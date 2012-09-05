به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روز از دوازدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم با تبیین و تاریخچه اقدامات تحریم‌گران، رویکردهای اصلی مقابله با آثار تحریم در دولت را تشریح و هدف اصلی سلطه‌گران از تحریم را جنگ اقتصادی و فشار به ملت ایران اعلام کرد؛ همچنین آثار و پیامدهای ناشی از تحریم را توجه هرچه بیشتر به خوداتکایی، خروج از وابستگی و شکل‌دهی اقتصاد مقاومتی در کشور دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط فعلی بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشاهده شکست تحریم‌های انجام شده در طول سه دهه گذشته تحریم‌ها را در حوزه نفت، بانک، بیمه، تولید، تجارت و حمل و نقل متمرکز کرده‌اند، افزود: چشم‌انداز اقتصاد ایران موید افزایش حجم سرمایه‌گذاری، افزایش تجارت داخلی و خارجی کشور، رشد شاخص‌های اقتصادی و فراگیری روحیه خود باوری ملت سرافراز ایران است.



وی از جمله رویکردهای اصلی مقابله با آثار تحریم در حوزه تولید و تجارت را اعمال سیاست‌های مدیریت بر تولید و تجارت در شرایط تحریم، بازنگری برخی قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار، ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز مردم تصویب و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت رفع نیازهای کشور عنوان کرد.



همچنین در این نشست تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله چگونگی اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، تأمین کالاهای اساسی کشور، لزوم توجه بیشتر به تولیدات داخلی پرداختند و ضمن تقدیر از تلاش و مساعی مجدانه خدمتگزاران مردم در دولت بر تدبیر هوشمندانه و توجه به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب تأکید کردند.



در بخش پایانی این اجلاس، غضنفری به صورت مبسوط به سوالات تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری پیرامون تدابیر به‌کار گرفته شده برای شکست تحریم و رونق اقتصادی کشور پاسخ داد.