تعاونی های تولیدی جایگاه انکارناپذیری در اقتصاد کشور دارند

فرهاد دواچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به این دلیل تشویق تشکیل و توسعه تعاونی های دامداران درسطح کشور و استان از طریق برنامه های حمایتی و هدایتی و نظارتی وزارت کشاورزی ( جهاد کشاورزی) و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور موجب استقبال و فعالیت بیشتر تولید کنندگان این بخش در قالب تعاونی های کشاورزی دامداران شد.

وی اظهارداشت: در گذشته صنعت دامپروری کشور با مشکلات عدیده ای در زمینه تولید شیر، گوشت و همچنین تامین علوفه و خوراک دام مواجه بود تا حدی که باعث شد عده ای از دامداران زحمتکش به سختی گذران امور کنند.

کارشناس دامپروری تعاون روستایی گیلان گفت: افزایش قیمت علوفه، ورود بی رویه شیر خشک، عدم حمایتهای لازم و غیره همه و همه دست بدست هم دادند تا این قشر تلاششان فقط کفایت سرپا ماندن دامداریشان را بنماید.

وی افزود: از آنجائیکه تعاونی ها در اقتصاد تمامی کشور های دنیا حائز جایگاه خاص هستند در ایران نیز تعاون بعنوان یکی از سه بخش فعال اقتصادی مورد توجه مسئولان واقع شد.

دواچی ادامه داد: در حال حاضر تعاونی های دامداران علاوه بر تامین علوفه و خوراک دام و دیگر نهاده و انجام امور خدماتی از قبیل تلقیح مصنوعی دامها با بهره گیری از اسپرمهای منجمد گاوهای اصیل خارجی و داخلی، ثبت مشخصات دام و رکورد گیری شیر با هدف اصلاح نژاد دام و تهیه لوازم مورد نیاز واحدهای دامداری اعم از شیردوش و تجهیزات شماره زنی گوش و داغ سرد، شاخ سوزی و سم چینی و دیگر ملزومات از یکسو و خرید و جمع آوری شیر دامداران با قیمت مناسب برای تحویل به کارخانجات صنایع شیر از سوی دیگر نقش موثری در تشویق دامداران بمنظور ادامه فعالیت و زندگی در روستاها و همچنین رشد و توسعه بخش را داشته است.

وی یادآورشد: اکنون دامپروری ایران از حالت سنتی به صنعتی و مطابق با آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا می توان مشاهده کرد، سوق پیدا کرده است.