بوشهر جزو 10 استان برتر اجرای مصوبات استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعدازظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران کل امور مالیاتی استان بوشهر اظهار داشت: اعتماد مردم به نظام و دولت یکی از رموز موفقیت نظام است مردم همواره در همه صحنه‌ها با اعتماد به نظام در صحنه حاضر بوده اند.

وی بر ضرورت تلاش برای جلب و تقویت اعتماد مردم به نظام و دولت تاکید کرد و بیان داشت: پایه‌های انقلاب اسلامی در عرصه سیاست‌های بین‌المللی بر اعتماد و حمایت مردم استوار است و اگر حمایت‌های مردم نبود نمی‌توانستیم در برابر فشارها و تهدیدات دوام بیاریم.

استاندار بوشهر عملکرد مجموعه مالیاتی استان بوشهر را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: این مجموعه به‌ویژه در عرصه کسب درآمدها تلاش‌های بسیار خوبی انجام داده است و تلاش همه دست‌اندرکاران این حوزه ستودنی است.

وی استان بوشهر را جزو 10 استان برتر اجرای مصوبات سفر استانی دولت عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون مصوبات دور اول سفر 90 درصد و سفر دوم 80 درصد اجرایی شده است و مصوبات سفر سوم نیز به‌دلیل ایرادهایی قانونی مجلس زیر 30 درصد اجرایی شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر نیز در این آئین از ایجاد طرح جامع تحول نظام مالیاتی انقلابی بزرگ در حوزه مالیات کشور خبر داد و گفت: با توجه به سیاست‌های کلان کشور در حوزه مالیات و تدابیری که برای کسب بالاترین درآمدها در این طرح دیده شده انتظار ایجاد تغییراتی موثر در رشد وصول درآمدها بدون اتکا به نفت داریم.

محمدجواد بیات افزود: به رغم همه چالش‏‌های موجود با همکاری و همت مجموعه مالیاتی استان و همچنین مسئولان استان درآمدهای مالیات بیش از میزان مصوب وصول شده است.

در این آئین با تقدیر از خدمات عباس مظفری، ناصر هاشمی به عنوان مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر معرفی شد.