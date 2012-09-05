مراسم استقبال از مدال آور پاراالمپیک اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر چهارشنبه در فرودگاه اردبیل برگزار شد، جلیل باقری جدی دارنده مدال طلای پرتاب وزنه پاراالمپیک 2012 لندن با استقبال مردم تقدیر شد.

در این مراسم جمع کثیری از مردم اردبیل و شهرستانهای استان و نیز فرماندار اردبیل، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران ورزشی و فرهنگی استان حضور داشتند و این قهرمان 8 سال دفاع مقدس و میادین ورزشی را تجلیل کردند.



در حاشیه این مراسم جلیل باقری جدی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خوشحالی از نتیجه کسب کرده یادآور شد: خیلی خوشحالم که مدال طلای پاراالمپیک را گرفته ام و بیشتر از استقبال بی نظیر مردم اردبیل خوشحالم.

جلیل باقری جدی با بیان اینکه استقبال مردم وظیفه ام را در برابر کشور سنگین تر کرد یادآور شد : باید بیش از این تلاش کنم و با این روحیه بی نظیر مصمم هستم در پاراالمپیک بعدی رکورد را تغییر دهم.

وی با بیان اینکه پاراالمپیک بالاترین سطح بازی ها برای یک ورزشکار است متذکر شد : عیار ورزشکاران در المپیک ها مشخص می شود و من امروز خوشحالم که زحمات مربیانم و دعای خیر مردم و خانواده ام را جبران کردم.

مدال آور طلای پاراالمپیک لندن با اشاره به حضور خود در سه دوره اخیر پاراالمپیک تصریح کرد: در آتن مدال نقره کسب کرده بودم اما در المپیک پکن بنا به دلایلی نتوانستم مدال کسب کنم اما با وجود بالا بودن سطح بازی های پاراالمپیک لندن توانستم اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کنم.

وی ورزش را ابزاری برای دوستی، صلح و محبت بین ورزشکاران و ملت های دنیا عنوان کرد و از معلولان و جانبازان کشور و استان اردبیل خواست معلولیت را پایان راه ندانسته و با ورزش سلامتی خود را ارتقا دهند.

جلیل باقری جدی جانباز 70 درصد استان اردبیل در پاراالمپیک لندن توانسته بود در رشته پرتاب وزنه مدال طلا را کسب کند.

وی در روستای بابلان از توابع شهرستان اردبیل به دنیا آمده و در 14 سالگی به جبهه اعزام می شود و در عملیات کربلای 5 سال 1365 به درجه رفیع جانبازی و قطع نخاع نایل شده است.

