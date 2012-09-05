بررسی طرح جامع رسانه ای در مجلس/ نظرات اصحاب رسانه نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین فرهنگی امروز چهارشنبه در حاشیه اختتامیه جشنواره حضور و رسانه با تاکید بر این مطلب گفت: در این طرح پس از مدتها رسانه به معنای نوین آن تعریف شده است.

وی اظهار داشت: قبلا رسانه تنها صدا و سیما و نشریات معنا می شد اما در این طرح جدید هر فعالیت در فضای مجازی اعم از وب سایت های حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرند.

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: نشریات پیش از این به خاطر درج مطالب خلاف مورد پیگرد قانونی شدید قرار می گرفتند اما در فضای مجازی چون قانون دچار نقص بود به عمومات قانون مجازات اسلامی ارجاع می شد.

فرهنگی اضافه کرد: در این امر باید نقش تشکل های صنفی پر رنگ تر شود تا نواقص موجود رفع گردد.

وی با تاکید بر این امر تصریح کرد: تشکل های صنفی باید به ارتقای صنفی اعضای و ارائه پیشنهادات تقنینی جهت افزایش کیفیت شرایط کاری خود کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: تشکل های صنفی باید تنها از حرکت صرف در چارچوب انضباطی خودداری کنند و اعتلای مجموعه خود را فراهم کنند.