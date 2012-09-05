87 معلم پایه ششم در کلاله ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: 90 درصد آموزگاران سال ششم تامین شدند و 10 مابقی تا شروع سال تحصیلی مشخثص می شوند.

وی اظهار داشت: امسال 11 هزار و 496 دانش آموز ابتدایی داریم و 97 معلم با توجه به تغییرات محتوی آموزشی دوره دیدند.



محمد زاده گفت: کمترین دانش آموز مربوط به مدرسه ابتدایی شهید لاجوردی در روستای چاروا است که در 28 کیلومتری ش ق کلاله با 9 دانش آموز با یک مدیر آموزگار فعالیت می کند.



وی افزود: بیشترین تعداد دانش آموزان، مربوط به دبیرستان شهید طاقانی بخش پیشکر با 359 دانش آموز است.



مدیر آموزش و پرورش کلاله گفت: از 12 مهرماه طرح راهیان نور دوم دبیرستان شروع می شود که امسال 600 دختر و 950 پسر اعزام می شوند.