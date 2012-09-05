  1. اقتصاد
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

خشکسالی 25 درصد از مردم جهان را تهدید می‌کند

خشکسالی 25 درصد از مردم جهان را تهدید می‌کند

نماینده یونسکو در ایران گفت: هم اکنون پیامدهای ناشی از خشکسالی، 25 درصد از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "تارجا ویر تانن" نماینده یونسکو در ایران با اشاره به 2 مرکز بین المللی قنات و مرکز مدیریت آب شهری در ایران به عنوان مراکز بین المللی زیر نظر یونسکو در بخش آب، گفت: ایران همکاری مناسبی از طریق فعالیت های این دو مرکز با یونسکو دارد.

نماینده یونسکو در ایران اظهار داشت: مسائل مربوط به منابع آب پاک و گسترش آن و مدیریت منابع آب جزو برنامه های یونسکو بوده و موضوع خشکسالی مسئله مهمی است که اعضای شورای حکام باید از برنامه های ابتکاری آن حمایت کنند.

وی ادامه داد: آثار و پیامدهای ناشی از خشکسالی، 25 درصد از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در سال 2005 از هر 4 نفر در جهان 1 نفر در خشکسالی زندگی می کرد که این امر توجه هرچه بیشتر بر تغییر اقلیم، آب و ناپایداری زیست محیطی و اجتماعی را یادآور می شود.

نماینده یونسکو با بیان اینکه باید در بحث خشکسالی تفکری نوآورانه داشت، گفت: استفاده از امکانات موجود می تواند ما را در این امر یاری دهد.

کد مطلب 1690026

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