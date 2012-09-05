به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "تارجا ویر تانن" نماینده یونسکو در ایران با اشاره به 2 مرکز بین المللی قنات و مرکز مدیریت آب شهری در ایران به عنوان مراکز بین المللی زیر نظر یونسکو در بخش آب، گفت: ایران همکاری مناسبی از طریق فعالیت های این دو مرکز با یونسکو دارد.

نماینده یونسکو در ایران اظهار داشت: مسائل مربوط به منابع آب پاک و گسترش آن و مدیریت منابع آب جزو برنامه های یونسکو بوده و موضوع خشکسالی مسئله مهمی است که اعضای شورای حکام باید از برنامه های ابتکاری آن حمایت کنند.

وی ادامه داد: آثار و پیامدهای ناشی از خشکسالی، 25 درصد از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در سال 2005 از هر 4 نفر در جهان 1 نفر در خشکسالی زندگی می کرد که این امر توجه هرچه بیشتر بر تغییر اقلیم، آب و ناپایداری زیست محیطی و اجتماعی را یادآور می شود.

نماینده یونسکو با بیان اینکه باید در بحث خشکسالی تفکری نوآورانه داشت، گفت: استفاده از امکانات موجود می تواند ما را در این امر یاری دهد.