دستگاه نظارتی نباید قدرت ریسک مدیران را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان ظهر چهارشنبه با حضور حمیدرضا تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، محمد امین رحیمی دادستان دیوان محاسبات، احمد عجم استاندار، داود محمدی، حجت الاسلام مرتضی حسینی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و منابع انسانی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی در سالن استانداری قزوین برگزار شد.



رجب رحمانی در این مراسم اظهارداشت: بر اساس اصل 54 و 55 قانون اساسی رسیدگی به همه مسائل مالی کشور، سه قوه و نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند توسط دیوان محاسبات انجام می شود.



وی سابقه دیوان را بیش از 100 سال عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر حرکت های خوبی در دیوان صورت گرفته و با اولویت پیشگیری از تخلف دستگاهها جلوگیری می شود.



رحمانی بیان کرد: بیش از 50 درصد تخلفات احتمالی مالی با پیشگیری قابل حل است و با تاکید دیوان بر ضرورت فعالیتهای پیشگیرانه می توان امیدوار بود بسیاری از انحرافها صورت نگیرد.



نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از فعالیت دستگاه نظارتی دیوان محاسبات مچ گیری نیست و هیچ دستگاهی نباید شهامت، شجاعت و ریسک پذیری مدیران را بگیرد.



این نماینده یادآورشد: هر چند هیچ محدودیتی برای نظارت در دستگاههای بازرسی نیست اما جایگاه مدیران کشور به عنوان

سرمایه های ارزشمند انسانی باید بخوبی حفظ شود.

وی اظهارداشت: پیشگیری آری، مچ گیری هرگز و چشم پوشی به هیچ وجه به عنوان سه شعار اصلی در دیوان محاسبات باید در دستور کار قرار گیرد تا کارها بخوبی پیش برود.



وی روز آمد بودن دیوان را از ویژگیهای این نهاد نظارتی دانست و تصریح کرد: امروز همه چیز در دیوان به روز است که کارآیی دستگاه را افزایش داده و موجب تحول در این دستگاه شده است.



رحمانی همچنین گفت: همه باید در شرایط تحریم از بیت المال صیانت کرده و با تصمیم درست به توسعه کشور کمک کنیم.

































