عسگری: شرایط رکابزن ایران خوب است/ تا 70 درصد به او امید داریم

محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با یادآوری اینکه امروز چهارشنبه بهمن گلبارنژاد از شرکت در رقابت‌های تایم تریل امتناع کرد، اظهارداشت: این تصمیمی بود که سه روز پیش گرفتیم و آن را به کمیته فنی مسابقات هم اطلاع دادیم. رقابت‎های بخش جاده که روز پنجشنبه برگزار می‎شود، تخصص گلبارنژاد است و با این تصمیم می‏خواستیم آمادگی وی را برای شرکت در این بخش از مسابقات حفظ کنیم.

وی در مورد رقابت‏های جاده توضیح داد و گفت: این بخش از مسابقات با حضور 31 شرکت در گروه C4 و C5 برگزار می‌شود.

سرمربی تیم دوچرخه سواری اعزامی به بازی‏های پارالمپیک لندن از وضعیت نماینده ایران ابراز رضایت کرد و یادآور شد: گلبارنژاد شرایط آمادگی خوبی دارد. او امروز را به طور کامل استراحت کرد تا بتواند فردا با بهترین آمادگی رکاب بزند.

عسگری در مورد پیش بینی خود برای نتیجه گیری رکابزن ایران در مسابقات دوچرخه سواری جاده توضیح داد و خاطرنشان کرد: نتایج دوچرخه سواری اصلا قابل پیش بینی نیست چون در جریان رقابت مسائل زیادی در نتیجه گیری موثر است. اگر یادتان باشد در المپیک لندن و در مسابقات استقامت به خاطر ورود یک سگ به داخل زمین، تیم دوازده دوچرخه سوار دچار حادثه شدند از جمله ورزشکاران ایران که حتی پای یکی از آنها شکست.

وی ادامه داد: بنابراین در مورد عملکرد بهمن گلبارنژاد در مسابقات جاده پیش بینی نمی‏کنیم اما بالای 60 تا 70 امید داریم که او در موقعیت مناسب نزدیک به مدال قرار بگیرد.

سرمربی تیم دوچرخه سواری اعزامی به بازی‎های پارالمپیک در مورد عملکرد بهمن گلبارنژاد در رقابت‏ها یک کیلومتر پیست گفت: در این رقابت گلبارنژاد رکورد خود را نسبت به بازی‏های پارآسیایی 4 ثانیه کاهش داد و در کل عملکرد خوبی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری جاده روز پنجشنبه ساعت 14 به وقت ایران برگزار می‏شود.