سلمان منصوری رئیس هیئت تیراندازی با کمان اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که ظهر چهارشنبه برگزار شد پنج نفر شرکت کرده بودند که چهار نفر از آنها انصراف داده و سلمان منصوری تنها نامزد نهایی ریاست هیئت با کسب هر 18 رای اعضای مجمع بار دیگر بر صندلی ریاست این هسئت ورزشی تکیه کرد.

در ابتدای این جلسه معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی با کمان استان اردبیل گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان آماده همکاری برای پیشرفت رشته ورزشی تیراندازی با کمان در سطح استان است

محمدرضا برادران تصریح کرد: تمامی نامزدهای ریاست هیئت از ورزشکاران و مربیان این رشته بوده و برای توسعه این رشته ورزشی اعلام کاندیداتوری کرده بودند.

وی با بیان اینکه رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور که ریاست مجمع انتخاباتی هیئت را بر عهده دارد طی نامه ای به مدیر کل ورزش و جوانان استان برای برگزاری انتخابات تفویض اختیار کرده اند، افزود: در این نامه با اشاره به آئین نامه هیئتهای ورزشی و استناد به مواد قانونی رئیس فدراسیون به مدیر کل ورزش و جوانان استان تفویض اختیار داده است.

در این مراسم با انجام رای گیری و انصراف چهار نامزدی انتخاباتی سلمان منصوری سرپرست فعلی هیئت تیراندازی با کمان استان به عنوان تنها نامزد ریاست هیئت با آرای تمامی اعضای مجمع رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان شد.

