به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر با اشاره به اینکه ثبت نام ویژه مسکن تهران به زودی اعلام می شود، گفت: همه کسانی که زمین، خانه، آپارتمان و یا وام یارانه دار از دولت نگرفته اند، واجد شرایط مسکن مهر شهر تهران هستند. در کنار آن، یکسری امتیازات هم برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: متاهل بودن، تعداد فرزندان، سابقه 6 ماهه جبهه، همسر شهید، فرزند شهید، نخبگان، مدال آورندگان المپیک و المپیاد دارای امتیازات ویژه هستند.

وی افزود: سهم آورده مردم طی 4 تا 5 مرحله از آنها گرفته می شود و خروجی این است که قیمت تمام شده را در کنار 30 درصد قیمت زمین دریافت می کنیم.

نیکزاد با بیان ایکه 70 درصد باقی مانده حداکثر ماهیانه یک میلیون تومان از متقاضی دریافت می شود، اظهار داشت: مجموع آورده متقاضی 20 میلیون تومان خواهد بود و اقساط یک میلیون تومانی در طول دوره سکونت از فرد گرفته می‌شود.

وی درباره سابقه 5 سال سکونت در تهران گفت: سابقه بیش از 5 سال سکونت تا 10 سال هر سال یک امتیاز محسوب می شود، ضمن آنکه سابقه 5 سال هم برای ثبت نام اجباری است.

نیکزاد در پاسخ به پرسش دیگرمهر درباره آمار تعداد خانوار و واحد مسکونی اظهار داشت: براساس سرشماری سال 1385، 17.5 میلیون خانوار در ایران وجود داشت که به ازای آن، 16.5 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شده بود که نشان دهنده کمبود یک میلیون مسکن در کشور بود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در سرشماری سال 90 تعداد خانوار 21.2 میلیون اعلام شد که به ازای آن، 21.6 میلیون واحد مسکونی ساخته شده است به این معنا که ما در کشور 400 هزار واحد مسکونی اضافه داریم.

نیکزاد تصریح کرد: از بین 21.6 میلیون واحد مسکونی، یک میلیون و 663 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که 372 هزار واحد آن در تهران است؛ بنابراین رشد شاخص تعداد واحدهای مسکونی در مقابل تعداد خانوار مواجه بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره مالیات بر خانه های خالی بیان کرد: این طرح به مجلس رفته است و امیدواریم تا به زودی تبدیل به قانون شود.