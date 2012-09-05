میزبانی ایران برای اجلاس وزرای آموزش عالی و علوم کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی اظهار داشت: برقراری و گسترش همکاری‌های مشترک آموزشی مهم ترین محور گردهمایی وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی در ایران است که تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: برای حضور موثر در اجلاس علمی مهم دنیا از جمله نشست علوم و تکنولوژی کشور ژاپن و اجلاس اتحادیه بین المللی دانشگاه های جهان (IAU) برنامه ریزی کرده‌ایم و با آمادگی در این نشست ها شرکت خواهیم کرد.

قربانی پیگیری همکاری های علمی دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله همسایگان ایران را از رویکردهای وزارت علوم برشمرد و گفت: بخش هایی از این فعالیت ها در قالب کمیته های مشترک دنبال می شود.

وی از انجام اقداماتی برای راه اندازی کمیته مشترک با کشورهای کره جنوبی و روسیه خبر داد و بر لزوم فعال سازی رایزنی های علمی ایران در کشورهای مختلف در زمینه انتقال فناوری و توسعه همکاری های علمی دوجانبه تاکید کرد.

قربانی گفت: رایزن های علمی باید نقش هایی به مراتب مهم تر و جدی تر از سرپرستی دانشجویان ایفا کنند و در زمینه های تبادل علم و فناوری میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشورها نقش آفرین باشند.