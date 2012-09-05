به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیهای ضمن یادآوری قیام عظیم یومالله 17 شهریور 1357 و کشتار ناجوانمردانه و بیرحمانه مردم انقلابی و بیدفاع ایران به دست رژیم سفاک و خودکامه ستمشاهی اعلام کرد مراسم بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد قیام خونین یومالله 17 شهریور؛ در روز پنجشنبه 16 شهریور برگزار میشود.
بر اساس این اطلاعیه مراسم غبارروبی، عطر افشانی و گلافشانی مزار شهدای 17 شهریور در بهشت زهرای تهران عصر پنجشنبه 16/6/91 از ساعت 16 الی 18 همراه با قرائت قرآن کریم و طنین نوای زیارت عاشورا با حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور ایران اسلامی، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان برگزار میشود.
همچنین به مناسب سالگرد این قیام مراسم دیگری در رثای شهیدان والامقام قیام 17 شهریور در روز پنجشنبه در مهدیه تهران بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشود و مراسمی نیز بعد از نماز صبح جمعه 17/6/91 با حضور خانواده معزز شهیدان و مردم شریف تهران برپا خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان اطلاعیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان قیام جمعه سیاه، از امت شهیدپرور و مردم شریف تهران میخواهد تا در سی و چهارمین سالگرد شهادت آنان با حضور معنوی خود در مراسمهای بزرگداشت یادشده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آنان بر مسیر صحیح و نورانی آنان مهر تاییدی مجدد زنند.
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