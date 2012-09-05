بزرگترین دایره المعارف آزادگان کشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عارف علوی عصر چهارشنبه در ادامه گردهمایی کارشناسان منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ارومیه افزود: این مجموعه در 40 جلد تولید می شود که در آن تمامی اطلاعات ازادگان و محل نگهداری و اتفاقات دوران اسارت آنها جمع آوری شده است.

وی با اعلام اینکه در بخش تولید محتوا سه کار بزرگ توسط این نهاد در دست اجراست اظهارداشت: یکی از این کارها در کنار دایره المعارف آزادگان ترجمه مجموعه بزرگ بحار الانوار است.

علوی، سومین مورد را هم مربوط به تولید تفسیر روایی دانست و افزود: با 68 میلیارد ریال کار تولید این کتابها را از سال گذشته شروع شده که به تدریج وارد بازار کتاب می شود.

مدیر کل امور منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور همچنین از توجه ویژه به بخش کودک در کتابخانه های عمومی از سال گذشته خبر داد و گفت: این توجه ویژه در نتیجه توصیه مقام معظم رهبری نسبت به غنی سازی کتاب های کودکان صورت گرفت.

وی ادامه داد: نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال گذشته با خرید 20 میلیارد ریال کتاب کودک،بزرگترین خریدار کتاب کودک در کشور در بین بخش دولتی و بخش خصوصی بودیم.

علوی خرید کتاب کودک و نوجوان را جزو برنامه های سال جاری اداره کل امور منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور عنوان کرد و افزود: درحال حاضر بیش از یک هزار و 200 کتابخانه در کشور به نوعی بخش کودک دارند که این امکان ظرفیت مناسبی را برای تجهیز بیشتر آنها به کتاب کودک فراهم کرده است.