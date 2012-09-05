به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم بنی‌هاشمی با بیان اینکه مشهد یک گنجینه پنهان است، گفت: در حال حاضر بسیاری از مردم ایران از بحث فواید سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های مختلف علمی و فرهنگی شهر مشهد آگاهی ندارند.

وی تصریح کرد: همچنین شهر مشهد دارای اقلیمی خاص است به گونه‌ای که از اقوام و مکان‌های مختلف در آن زندگی می‌کنند که این خود گنجینه‌ای پنهان است و باید شناسانده شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شناساندن مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران بیان کرد: اولین قدم برای رسانه‌ها در ارتقاء شناساندن مشهد شناساندن ظرفیت‌های این شهر به‌ همگان است.

بنی‌هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر مشهد یک شهر ناشناخته است به گونه‌ای که مسوولان به مسائل مشهد به صورت سطحی فکر می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رسانه‌ها می‌توانند آینده را بهتر ببینند می‌توانند با تبادل اطلاعات گام‌های عملی را عملیاتی‌تر کنند.

وی در خصوص تاثیر برگزاری جشنواره ملی شهرنگار در حل معضلات و مشکلات مشهد، گفت: رسانه‌ها می‌توانند در این همایش‌ها و جشنواره‌ها موضوعات اصلی شهر مشهد را به صورت مطالبه بیان کنند تا بتوان در پیشبرد اهداف این شهر به کمک رسانه‌ها موفق عمل کرد.

گفتنی است نخستین جشنواره ملی شهرنگار با محوریت مدیریت شهری مشهد توسط شهرداری مشهد در حال برگزاری است.