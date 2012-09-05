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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

غلامی:

مشکلات نقدینگی سبب تعطیلی برخی واحدهای صنعتی گلستان شد

مشکلات نقدینگی سبب تعطیلی برخی واحدهای صنعتی گلستان شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: مشکلات نقدینگی و بدهی به بانکها سبب تعطیلی برخی از واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان افزود: با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، زیرساختهای اساسی و مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم می شود.

وی اظهار داشت: صنعت استان با مشکلات عدیده ای مواجه است که باید ترمیم شود.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: تاکنون هیچگونه تسهیلاتی به واحدهای صنعتی در علی آبادکتول اختصاص نیافته است.

وی افزود: افزایش ایجاد اشتغال پایدار و مولد در استان نیازمند توجه بیشتر به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی است.

وی عنوان کرد: نمایندگان گلستان در مجلس با پیگیریهای لازم برای رفع مشکلات صنعتگران گام بر می دارند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: ناحیه صنعتی فاضل آباد نیازمند توجه بیشتر متولیان شهرکهای صنعتی است تا سرمایه گذاران در آن مکان سرمایه گذاری کنند.

وی اظهار داشت: اگر چه درصدی از زیرساختها تامین شد اما برای سرمایه گذاران متقاضی کافی نیست.

وی عنوان کرد: بیش از 70 واحد صنعتی در شهرک صنعتی علی آبادکتول احداث شد که بخشی از آن به دلیل بدهی به بانک و مشکلات نقدینگی فعال نیستند.

کد مطلب 1690045

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