مشکلات نقدینگی سبب تعطیلی برخی واحدهای صنعتی گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان افزود: با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، زیرساختهای اساسی و مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم می شود.

وی اظهار داشت: صنعت استان با مشکلات عدیده ای مواجه است که باید ترمیم شود.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: تاکنون هیچگونه تسهیلاتی به واحدهای صنعتی در علی آبادکتول اختصاص نیافته است.

وی افزود: افزایش ایجاد اشتغال پایدار و مولد در استان نیازمند توجه بیشتر به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی است.

وی عنوان کرد: نمایندگان گلستان در مجلس با پیگیریهای لازم برای رفع مشکلات صنعتگران گام بر می دارند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: ناحیه صنعتی فاضل آباد نیازمند توجه بیشتر متولیان شهرکهای صنعتی است تا سرمایه گذاران در آن مکان سرمایه گذاری کنند.

وی اظهار داشت: اگر چه درصدی از زیرساختها تامین شد اما برای سرمایه گذاران متقاضی کافی نیست.

وی عنوان کرد: بیش از 70 واحد صنعتی در شهرک صنعتی علی آبادکتول احداث شد که بخشی از آن به دلیل بدهی به بانک و مشکلات نقدینگی فعال نیستند.