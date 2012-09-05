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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

مومنی:

هنر و ادبیات مقاومت ایران قابلیت جهانی شدن دارد

هنر و ادبیات مقاومت ایران قابلیت جهانی شدن دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اگر قرار باشد ادبیات ایران جهانی باشد تنها در ادبیات مقاومت اتفاق می‌افتد چون در این خصوص از قدیم تلاش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی بعد از ظهر چهارشنبه در سومین کنفرانس مقاومت اسلامی افزود: این ادبیات مورد توجه همه قرار می‌گیرد و این ادبیات هنر می‌تواند ادبیات هنری ما را جهانی کند.

وی ادامه داد: پس از اشغال فلسطین این موضوع در همه وجوه زندگی مسلمانان اثر گذاشت و این مسئله و تاثیر در ادبیات و هنر هم بروز و ظهور است .

وی اظهار داشت: در برخی کشورها رشته ادبیات مقاومت را داریم و مباحث خوبی در ان عرصه صورت می‌گیرد و رشته‌های دیگر دور از این موضوع نیست و در کشور ایران از آن بعنوان ادب بیداری و انقلابی و ادب پایداری یاد می‌شود.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد : با پیروزی انقلاب اتفاق دیگری محقق شده که آن ادبیات مقاومت و گرایش به مفاهیم اسلامی است چنانچه نمادهای شیعی هم در آن دیده می‌شود.

 

　

کد مطلب 1690046

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