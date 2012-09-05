هنر و ادبیات مقاومت ایران قابلیت جهانی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی بعد از ظهر چهارشنبه در سومین کنفرانس مقاومت اسلامی افزود: این ادبیات مورد توجه همه قرار می‌گیرد و این ادبیات هنر می‌تواند ادبیات هنری ما را جهانی کند.

وی ادامه داد: پس از اشغال فلسطین این موضوع در همه وجوه زندگی مسلمانان اثر گذاشت و این مسئله و تاثیر در ادبیات و هنر هم بروز و ظهور است .

وی اظهار داشت: در برخی کشورها رشته ادبیات مقاومت را داریم و مباحث خوبی در ان عرصه صورت می‌گیرد و رشته‌های دیگر دور از این موضوع نیست و در کشور ایران از آن بعنوان ادب بیداری و انقلابی و ادب پایداری یاد می‌شود.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد : با پیروزی انقلاب اتفاق دیگری محقق شده که آن ادبیات مقاومت و گرایش به مفاهیم اسلامی است چنانچه نمادهای شیعی هم در آن دیده می‌شود.