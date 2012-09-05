تخریب جنگلها مهمترین دلیل وقوع سیل در گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی روستاقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای شهرستان افزود: باید با لایروبی رودخانه‌ها و مسیرهای حادثه‌خیز و احداث سیل برگردان‌ها نسبت به کاهش مشکلات ناشی از سیلاب اقدام کرد.

روستاقی، تصریح کرد: مجرا و مسیر سیلاب‌ها در منطقه به دلیل همجواری با رودخانه‌ها کاملاً مشخص است و متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی و چاره‌اندیشی مسئولان، این نقاط همواره موارد مشابهی از بروز سیل و خسارات را شاهد هستند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان ، شناسایی نقاط حادثه‌خیز در روستاها و مناطقی که در زمان وقوع سیلاب در مسیر رودخانه‌ها قرار دارند، را از وظایف ستاد بحران استان برشمرد و گفت: باید پیش از تکرار خسارت اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی این ستاد صورت گیرد تا دوباره شاهد تکرار وقوع یک حادثه در یک مکان مشخص نباشیم.



احمد شاکری، انجام این برنامه‌های پیشگیرانه را نیازمند تخصیص بودجه و اعتبارات کافی از سوی مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: حضور مدیران و مسئولین امر مناطق سیل زده نیز می‌تواند درکاهش مشکلات اجتماعی ساکنان نقش موثری داشته باشد.