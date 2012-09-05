فرنگی کاران ایران با یک نقره و دو برنز به کار خود خاتمه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از صبح امروز چهارشنبه با مصاف مدعیان چهار وزن دوم برگزار شد و نمایندگان کشورمان در مجموع با کسب یک مدال برنز در این اوزان به کار خود پایان دادند. این در حالی بود که امروز مهرداد مردانی دیسکالیفه شد و محمد علیاری و مهدی پورشیخ نیز با قبول شکست برابر حریفان از دور رقابتها حذف شدند. بدین ترتیب تنها مدال آور روز دوم این رقابتها مهدی زیدوند بود که موفق شد مدال وزن 66 کلوگرم را از آن خود کند.

بنابراین گزارش، در وزن 55 کیلوگرم مهرداد مردانی در دور نخست در 2 تایم و با نتیجه (3 بر صفر) و (5 بر 3) مقابل "الکساندر آستاپوویچ" از بلاروس به پیروزی رسید و در دور دوم هم کشتی‌گیر تاجیکستانی را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله به مصاف "نیکولای ویچف" از بلغارستان رفت و در نهایت طی یک کشتی پرحاشیه مغلوب این کشتی‌گیر شد. در تایم سوم این مسابقه در حالی که مردانی در خاک حریف بلغارستانی قرار داشت و وقت مسابقه به اتمام رسیده بود داوران با توجه به اعتراض مربی بلغارستان فیلم را بازبینی کردند و رای به برتری کشتی گیر بلغار دادند.

این موضوع موجب اعتراض شدید مهرداد مردانی و عبداله چمن‌گلی، سرمربی تیم ایران شد که در نهایت داوران به سرمربی تیم ایران کارت قرمز دادند و مردانی را نیز دیسکالیفه کردند! بدین ترتیب او شانس کسب مدال برنز را هم از دست داد و از ادامه رقابت‌ها حذف شد.

در وزن 66 کیلو مهدی زیدوند پس از استراحت در دور نخست در دور دوم در 2 تایم و با نتایج (3 بر صفر) و (2 بر صفر) "ارسلان اوراشف" از ترکمنستان را شکست داد، اما در دور سوم در دو تایم مغلوب "علی‌یف" از آذربایجان شد و بدنی ترتیب برای کسب مدال برنز به گروه شان مجدد راه یافت. فینالیست شدن علی‌یف آذری هم باعث شد تا زیدوند همچنان به راهیابی به دیدار رده بندی و کسب مدال برنز امیدوار شود و در ادامه با برتری بر حریفانی از آلمان، مصر و در نهایت مجارستان به مدال برنز این وزن دست یابد. زیدوند در دیدار رده بندی مقابل "دیوید فر" موفق شد این حریف را در سه تایم با نتایج 3 بر یک، یک بر 2 و 6 بر صفر شکست دهد و مدال برنز را از آن خود کند.

مجید علی‌یاری هم در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست در سه تایم و با نتیجه یک بر 2 از "کریستین فورملا" از لهستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دورهای بعدی، علیاری هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن 120 کیلو نیز مهدی پورشیخ پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مغلوب "میلوسلاو متودیف" از بلغارستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دورهای بعد پورشیخ نیز از دستیابی به مدال بازماند.

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان روز گذشته در چهار وزن نخست این رقابت‌های قهرمانی جهان صاحب یک مدال نقره توسط رامین طاهری در 60 کیلوگرم و یک مدال برنز توسط پیام بویری در 74 کیلو شده بود تا بدیت ترتیب با تک مدال برنز امروز با مجموع سه مدال به کار خود پایان دهد.