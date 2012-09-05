فوتی‌ های تصادفات خراسان جنوبی 4.2 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد زاده اظهار کرد: تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی مردادماه امسال در استان خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.2 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد متوفیان ناشی از تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی استان در مردادماه سال جاری 25 نفر است که از این تعداد 16 نفر مرد و 9 نفر زن هستند.
کاهش 23.4 درصدی مصدومان ناشی از تصادفات
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یادآور شد: در مردادماه امسال 151 نفر از هموطنان نیز در حوادث رانندگی استان مصدوم شدند که 114 نفر از آنان مرد و 37 نفر زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23.4 درصد کاهش داشته است.
محمدزاده تصریح کرد: از مجموع فوتیهای تصادفات ترافیکی در مردادماه امسال که 25 مورد بوده 14 مورد در جادههای برون شهری، سه مورد درون شهری و شش مورد در جادههای روستایی و خاکی و دو مورد در جادههای برون استانی رخ داده است.
وی افزود: بیشترین تصادفات منجر به فوت در روز 21 مردادماه با هشت متوفی به وقوع پیوسته است.
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