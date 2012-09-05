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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

محمد زاده:

فوتی‌ های تصادفات خراسان جنوبی 4.2 درصد افزایش یافت

فوتی‌ های تصادفات خراسان جنوبی 4.2 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از افزایش 4.2 درصدی فوتی‌های تصادفات استان در مرداد‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد زاده اظهار کرد: تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی مرداد‌ماه امسال در استان خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.2 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد متوفیان ناشی از تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی استان در مرداد‌ماه سال جاری 25 نفر است که از این تعداد 16 نفر مرد و 9 نفر زن هستند.

کاهش 23.4 درصدی مصدومان ناشی از تصادفات

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یادآور شد: در مردادماه امسال 151 نفر از هموطنان نیز در حوادث رانندگی استان مصدوم شدند که 114 نفر از آنان مرد و 37 نفر زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23.4 درصد کاهش داشته است.

محمدزاده تصریح کرد: از مجموع فوتی‌های تصادفات ترافیکی در مرداد‌ماه امسال که 25 مورد بوده 14 مورد در جاده‌های برون شهری، سه مورد درون شهری و شش مورد در جاده‌های روستایی و خاکی و دو مورد در جاده‌های برون استانی رخ داده است.

وی افزود: بیشترین تصادفات منجر به فوت در روز 21 مرداد‌ماه با هشت متوفی به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 1690052

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