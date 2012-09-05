شرکتهای تعاونی روستایی گرگان در آستانه انحلال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقصودلونژاد عصر چهارشنبه در جلسه علنی این شورا با اشاره به مشکلات پیشروی شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان گرگان، افزود: بحران عدم درآمدزایی به گونهای است که حتی قویترین و بزرگترین شرکتها نیز برای تامین مواد اولیه با مشکل مالی مواجه اند و متاسفانه اداره تعاون و روستایی برای رفع آن تاکنون هیچ اقدامی ننموده است.
وی، تاکید کرد: لازم است مسئولان و مدیران مربوطه در اسرع وقت، در کشت بعدی که به کاشت گندم اختصاص دارد، نسبت به توزیع بذر اقدامات لازم را انجام دهند که البته این امر نظارت این شورا را نیز می طلبد.
مقصودلو نژاد، همچنین با اشاره به وقوع سیل و خسارات در برخی از روستاهای شهرستان گرگان، تصریح کرد: ستاد حوادث غیرمترقبه استان گلستان در صورت همکاری و تعامل با شوراهای فرادستی (استان و شهرستان) که همواره با شوراهای روستایی در ارتباط هستند، میتواند لیست روستاهای مستعد سیل را از این شورا دریافت نماید تا هنگام وقوع سیلاب هرچه سریعتر وارد عمل شود.
عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان نیز در ادامه با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات کافی جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی و خسارات ناشی از سیل، گفت: ستاد مدیریت بحران و حوادث استان باید به منظور رفع این مشکل و نگرانی مردم توجه ویژهای داشته باشد.
حسن مدرسزاده، با بیان اینکه تحکیم ارتباط شورا با مسئولین میتواند گام موثری در تقویت جایگاه شوراها باشد، خاطرنشان کرد: بدون شک همفکری و همکاری میان شوراها و دستگاههای دولتی می تواند بسیاری از مشکلات و دغدغه های مردم را مرتفع نماید.
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