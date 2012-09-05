700 عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی ظهر چهارشنبه در جلسه عفاف و حجاب استانداری اظهار داشت: در حال حاضر 25 هزار کارمند، هفت هزار دانشجو و 700 عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت می‌کنند و 25 درصد نیروها با اجرای طرح نیروی انسانی ثابت نیستند.

وی گفت: موضوع خدمات علاوه بر مباحث آموزشی و پژوهشی در دانشگاه نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تاسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه، نظارت و برخورد قانونی با آن ها به عهده سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در این مورد اقدامی انجام نمی‌دهد.

وی در پایان اظهار داشت: مباحث نظارت فنی به عهده دانشگاه علوم پزشکی است و این عاملی می‌شود که به مباحث فرهنگی کمتر پرداخته شود.

