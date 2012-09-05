دبیر هیئت روزنامه نگاران گلستان استعفا کرد

غلامرضا ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر، علاوه بر درخواست کناره گیری از سمت خود، استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره نیز اعلام داشته است.

دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان بدون طرح دلیل اصلی استعفای خود گفته است: بهتراست فرصت برای افراد دیگر نیز مهیا شود تا روز به روز شاهد رشد فعالیت های صنفی باشیم.

به گزارش مهر، براساس اساسنامه استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره باید به تصویب هیئت مدیره برسد، در غیر اینصورت استعفا پذیرفته نخواهد شد.

انجمن های صنفی بر اساس مصوبه هیئت وزیران فعالیت می کنند و نظارت بر انتخابات و فعالیت های آنان بر عهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

