اسامی خاص در رادیو تابستانه مرور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته است رادیو تابستانه پنجشنبه‌ها برنامه ویژه‌ای را با اجرای منصور ضابطیان و تهیه‌کنندگی و سردبیری مارال دوستی و رضا ساکی روی آنتن می‌فرستد. برنامه‌ای که هر بار با یک موضوع منحصر به فرد در ساعت 8 تا 12 از رادیو تابستانه پخش می‌شود.

دوستی درباره موضوع این هفته برنامه به مهر گفت: اسامی عجیب و غریب و خاص را به عنوان موضوع این قسمت از برنامه انتخاب کردیم و از افرادی که در برنامه حاضر خواهند شد، درباره نحوه انتخاب اسمشان سوال کرده و این موضوع را موشکافی می‌کنیم.

وی افزود: آهو خردمند، خداداد عزیزی، اهورا ایمان و اندیشه فولادوند از جمله افرادی هستند که روی خط برنامه می‌آیند و درباره اسم‌هایشان حرف می‌زنند. همینطور زهرا عاملی نیز برای تهیه گزارش سراغ زانیار و سیروان خسروی خواننده‌های جوان کشور می‌رود و از آنها درباره اسمشان سوال می‌کند. همینطور شروین خدابخشی نیز با حضور در ثبت احوال از اسامی خاصی که تا به حال ثبت شده،‌ گزارش می‌گیرد.

این سردبیر همچنین با اشاره به قسمت‌های قبلی برنامه ادامه داد: افرادی چون عادل فردوسی پور، کتایون ریاحی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، محمدعلی اینانلو، نیکی کریمی، آیدین آغداشلو، کامران تفتی، سحر دولتشاهی، داریوش اسدزاده، پژمان بازغی، عسل بدیعی، علیرضا دبیر، علیرضا قربانی، خاطره اسدی، مانی رهنما، مهدی یراحی، نیوشا ضیغمی، برزو ارجمند، مازیار فلاحی، رضا یزدانی و ایرج طهماسب تا به حال در برنامه حضور داشته‌اند.

