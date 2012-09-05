جشنواره هلو در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر نوربخش گفت: زمان برگزاری جشنواره هلو تغییر کرد و 24شهریورماه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان صنعت و معدن، بخشداری سامان و شوراهای اسلامی شهر و بخش سامان و با حضور مسئولین استانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره در هتل گلها واقع در شهر سامان با هدف شناساندن کیفیت و مرغوبیت هلوی استان به کشور و عرضه ی مستقیم هلو به مردم به مدت یک روز دایر می باشد.

وی ادامه داد: کشاورزانی که متقاضی عرضه مستقیم محصول خود در این جشنواره هستند برای اخذ غرفه به بخشداری سامان مراجعه کنند.

2600 تن مرغ زنده در مرغداری های شهرستان بروجن تولید می شود

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: در این شهرستان17 واحد مرغداری فعال وجود دارد که سالیانه دو هزار و 600 تن مرغ زنده تولید می شود.

معتمدی بیان کرد: با افتتاح دوپروژه پرورش مرغ گوشتی در هفته دولت ظرفیت جوجه ریزی مرغداریهای این شهرستان به بیش از 300هزارقطعه در هر دوره رسیده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت مرغداریهای چهارمحال و بختیاری یک میلیون و 200 هزارقطعه در سال است.

207 هکتار طرح آبیاری بارانی در شهرستان بروجن افتتاح شد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت:207هکتار طرح آبیاری بارانی ودوپرو‍‍ژه پرورش مرغ گوشتی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان افتتاح شد.

روح الله معتمدی بیان کرد:207هکتار طرح آبیاری بارانی با اعتبارهشت هزار و 357 میلیون ریال با تعداد 164بهره برداردر هفته دولت با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار افتتاح شد.

معتمدی افزود: همچنین دو پروژه مرغ گوشتی به ظرفت 40 هزار قطعه با اعتبار پنج هزار و 250 میلیون ریال با حضور استاندار افتتاح شد که 350 میلیون ریال آن از اعتبارات بانک کشاورزی و چهار هزار و 900 میلیون ریال آن توسط سرمایه گذاران تامین گردید.

وی اظهار کرد: کلنگ زنی ساختمان مرکز خدمات بلداجی توسط فرمانداری انجام شد که برای احداث این پروژه سه هزار مترمربع زمین توسط زارعین بلداجی اهداء شده است.

جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در جشنواره شهید رجایی رتبه دوم را از آن خود کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کسب رتبه دوم سازمان در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی خبر داد.

صفدر نیازی گفت:جهاد کشاورزی در فرایند ارزیابی عملکرد سال 90،بین دستگاههای اجرایی استانی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه دوم راکسب کرد.

نیازی افزود: همچنین جهادکشاورزی در محور ساماندهی نیروی انسانی عنوان برگزیده را کسب کرد.

وی اظهارکرد: سال قبل در این جشنواره رتبه سوم راکسب کردیم.

ورود غیر قانونی قارچ کش اسپیرود یکلوفن

سرپرست مدیریت حفظ نباتات ازورود غیر قانونی قارچ کش اسپیرود یکلوفن خبرداد.

حسین برزگر گفت: قارچ کش اسپیرو دیکلوفن 24 درصد با ذکر نام کشورترکیه به عنوان کشور تولید کننده وبرچسب به زبان ترکی وبا آرم و لوگوی شرکت BASF به صورت تقلبی ،غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

وی افزود:هرگونه خسارت ناشی از کاربرد سم تقلبی مذکور متوجه توزیع کننده و توصیه کننده وبهره برداران بوده و مسئولیت خسارتهای جنبی نیز قابل پیگیری خواهد بود.