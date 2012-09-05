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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۱

در سال 90 صورت گرفت؛

کاهش 1.5 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق در اصفهان

کاهش 1.5 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق در اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و جوانان استان اصفهان گفت: در سال 90 نسبت به سال گذشته میزان ازداوج با کاهش 1.5 درصدی در اصفهان روبرو بود و در این زمان طلاق 6 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سالاری ظهر چهارشنبه در جلسه‌ای که به مناسبت روز ملی ازدواج جوانان توسط اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: جلسه ساماندهی ازدواج جوانان به ریاست استاندار و دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان است که در سه کمیته تخصصی، پیگیری مصوبات بررسی می‌شود.

وی به آمار ازدواج و طلاق در اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال 90 بیش از 50 هزار و 300 مورد ازدواج صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته 1.5 درصد کاهش داشته است.

معاون امور فرهنگی و جوانان و ازدواج استان اصفهان با بیان اینکه  ازدواج نسبت به گذشته در کل کاهش داشته است، تصریح کرد: در سال 90، 8 هزار و 355 مورد طلاق ثبت شده که  نسبت به سال 89 افزایش 6 درصدی داشته است.

وی از برگزاری نمایشگاه هفته ازدواج در اصفهان هم‌زمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(ص) در مهرماه جاری خبر داد و گفت: در این روز نمایشگاهی از دستاوردهای مربوط به ازدواج در دستگاه‌های اجرایی برپا می‌شود.

سالاری با تاکید به نگاه جمعی و تیمی به امر ازدواج گفت: بر همین اساس از همه اندیشه‌ها و فکرها و متولیان در امر ازدواج در دستگاه‌های اجرایی دعوت به و کمک می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال 90 وزارت ورزش و جوانان در هم ادغام شدند، افزود: موضوع بررسی ما قشری است و قشر جوان 15 تا 29 سال را شامل می‌شود.

کد مطلب 1690061

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