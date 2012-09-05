اولین تعاونی سهامی عام در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری عصر چهارشنبه در هفتمین همایش کارآفرینان برتر وتعاونیهای نمونه استان افزود: این تعاونی با سرمایه اولیه 500 میلیون تومان و با موضوع فعالیت تولید شمش با ظرفیت یک وچهار میلیون تن که مواد اولیه آن را آهن قراضه واسفنجی تشکیل می دهند تشکیل شد.

وی تصریح کرد: مساحت اجرای طرح بالغ بر 100هکتار که سرمایه گذاری آن بالغ بر 504 میلیارد تومان ومحل اجرای طرح بین گمیشان وآق قلا است.

وی درادامه افزود: این پرونده هم اکنون در مرحله ارزیابی زیست محیطی و در حال بررسی است که اشتغالزایی بالغ بر 687نفر را به دنبال دارد.

مدیر کل تعاون ورفاه با اشاره به اینکه در راستای شناسایی، توسعه و حمایت از کارآفرینی و گسترش فرهنگ تولید کار همه ساله این جشنواره آغاز به کار می کند گفت: در سال 90 برای شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر 180نفر ثبت نام کردند و این جشنواره در سه بخش کشاورزی ،صنعت وخدمات برگزار می شود.

وی شاخص های ارزیابی را در این جشنواره حیطه نوآوری وخلاقیت ،میزان اشتغالزایی ،استفاده از تکنولوژی نوین بازاریابی داخلی وخارجی بوده است.

خواجه مظفری با بیان اینکه برای شرکت در جشنواره تعاونی های برتر امسال 360نفر ثبت نام کردند افزود:این میزان ثبت نام نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان داد .

وی گفت: کارگروه هماهنگی واجرایی نمونه های استان متشکل از مدیرکل،معاونین ،نماینده اتاق نعاون استان ،نماینده تعاونی ها با هدف بررسی وداوری جهت انتخاب تعاونیهای برتر تشکیل شد واین کارگروه توانست پس از بررسی فرم های عمومی و تخصصی تعاونیها در هر گرایش دوتعاونی را به عنوان تعاونی برتر انتخاب کند.