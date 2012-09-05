مانده حساب سازمان نظام مهندسی اصفهان باید به اموال یا منافع تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حقیقت ظهر چهارشنبه در جمع مهندسان اصفهان افزود: براساس ماده 37 قانون نظام مهندسی هزینههای سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا، صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای بلاعوض دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهاء برای ارائه خدمات فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین میشود.
وی با بیان اینکه اگر تمام این کمکها که به سازمان میشود به هزینه تبدیل میشود باید حسابهای سازمان در مجامع صفر و مانده و یا ذخیره نداشته باشد، اظهار داشت: اگر این مانده وجود داشته باشد باید از طریق آن اموال و منافعی برای سازمان خریداری، به وجود و یا باقیمانده اعضا میبایست از این منافع و اموال بهرهمند شوند.
عضو جامعه مهندسی استان اصفهان تصریح کرد: دلیل این امر آن است که مانده این پرداختها به سازمان و سود بانکی حاصله از انباشت آن در بانکها طی سالها است که به این اموال تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که میتوان در یک مطالعه و تحقیق رابطهای حقوقی را بین سازمان و این منافع تعریف کرد.
این عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: با توجه به هدف صادراتی خود در عرصه فنی و مهندسی به دنبال گشودن پنجرههایی به بیرون از مرزهای ایران هستیم.
وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی طی سالهای اخیر توانسته است 3 هزار عضو جدید را پذیرش کند که این موضوع در سالهای پیشتر از آن وجود نداشته است.
حقیقت افزود: راهی که هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی استان اصفهان نیز باید طی کند این است که این رشد تداوم داشته باشد.
وی تاکید کرد: البته به دنبال مدیریتی نوین در سازمان هستیم تا این نوع مدیریت جایگزین روشهای سنتی شود.
این عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: صندوق بیمه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، صندوق مشوقهای دولت در صدور خدمات فنی و مهندسی، آئین نامه دولت در صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله ابزارهای کارآمد قانونی است که نیل به این هدف را واقعیتر و شفاف میکند.
وی همچنین به حمایتهای دولت از صادرات اشاره کرد و افزود: در شرایط تحریم و کاهش انواع اقلام صادراتی ایران، حتی مسئولان نیز به صادرات "تفکر" معتقد شدهاند و در حال حاضر این نوع صادرات، بهترین صادرات برای کشور ما محسوب میشود.
حقیقت با بیان اینکه با رشدی که صنعت ساخت ساز در جهان دارد این هدف جنبه عملیاتی پیدا میکند، تاکید کرد: از سال 2010 تا 2020 رشدی در حدود 70 درصدی در صنعت ساخت و ساز در دنیا پیش بینی شده است که با این شرایط ایجاب میکند زمینه را برای اهداف برون مرزی و توسعه روند صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم کنیم.
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