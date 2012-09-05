به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، علی محمدیاری پس از کسب مدال برنز مسابقات پرتاب دیسک بازیهای پارالمپیک لندن در حالی که گریه میکرد، اظهارداشت: من میخواستم مدال طلا بگیرم. در تمریناتم دیسک را تا 45 متر هم پرتاب کردم اما اینجا چند متر زیر رکورد خودم پرتاب کردم و برنزگرفتم.
"رقابتهای پرتاب دیسک با ادغام سه کلاس مختلف برگزارشد. به همین دلیل ورزشکار صربستان با رکورد کمتر نسبت به شما دوم شد. این موضوع آزاردهنده نیست؟"، پرتابگر ایران در پاسخ به این پرسش گفت: بله؛ این خیلی بد است اما اعلام شده که از بازیهای پارالمپیک بعدی که در برزیل برگزار میشود این مشکل برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: درهر صورت من در بازیهای پارالمپیک برزیل هم خواهم بود و سعی میکنم آنجا عملکردم را که برای خودم رضایت بخش نیست، جبران کنم و مدال خوش رنگ تری بگیرم.
علی محمدیاری در پایان گفت: البته من رقابتهای امروز را با کمی آسیب دیدگی برگزار کردم. من از ناحیه کمر مصدوم هستم و این موضوع روی عملکردم تاثیر داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیاری امروز در رقابتهای پرتاب دیسک بازیهای پارالمپیک با رکورد 41 متر و 91 سانتی متر در رده سوم قرار گرفت.
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