به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، علی محمدیاری پس از کسب مدال برنز مسابقات پرتاب دیسک بازی‏های پارالمپیک لندن در حالی که گریه می‏کرد، اظهارداشت: من می‏خواستم مدال طلا بگیرم. در تمریناتم دیسک را تا 45 متر هم پرتاب کردم اما اینجا چند متر زیر رکورد خودم پرتاب کردم و برنزگرفتم.

"رقابت‎های پرتاب دیسک با ادغام سه کلاس مختلف برگزارشد. به همین دلیل ورزشکار صربستان با رکورد کمتر نسبت به شما دوم شد. این موضوع آزاردهنده نیست؟"، پرتابگر ایران در پاسخ به این پرسش گفت: بله؛ این خیلی بد است اما اعلام شده که از بازی‏های پارالمپیک بعدی که در برزیل برگزار می‏شود این مشکل برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: درهر صورت من در بازی‏های پارالمپیک برزیل هم خواهم بود و سعی می‏کنم آنجا عملکردم را که برای خودم رضایت بخش نیست، جبران کنم و مدال خوش رنگ تری بگیرم.

علی محمدیاری در پایان گفت: البته من رقابت‏های امروز را با کمی آسیب دیدگی برگزار کردم. من از ناحیه کمر مصدوم هستم و این موضوع روی عملکردم تاثیر داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیاری امروز در رقابت‏های پرتاب دیسک بازی‏های پارالمپیک با رکورد 41 متر و 91 سانتی متر در رده سوم قرار گرفت.