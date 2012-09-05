به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی از ورزشکاران مدالآور مسابقات پاراالمپیک لندن تقدیر و تشکر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
افتخارآفرینی زنان و مردان ورزشکار معلول و جانباز کشورمان در رشتههای مختلف مسابقات پارا المپیک 2012 لندن، مصداق روشنی از این ضربالمثل معروف است که «خواستن، توانستن است» بهویژه ورزشکاران عزیزی که یک بار در عرصه جهاد و ایثار، مدال شجاعت و قهرمانی جانبازی دریافت کردهاند و باعث افتخار ملت ایران بودهاند.
اینجانب موفقیتهای ورزشکاران معلول و جانباز در مسابقات پارا المپیک را به این عزیزان، خانوادههای محترمشان، مربیان و جامعه ورزشی کشور بهویژه جانبازان عزیز دوران دفاع مقدس تبریک گفته، تداوم موفقیتهای بیشتر آنان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
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