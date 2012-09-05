  1. سیاست
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

طی پیامی صورت گرفت؛

تقدیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدال‌آوران مسابقات پارا المپیک

تقدیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدال‌آوران مسابقات پارا المپیک

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی از افتخارآفرینی ورزشکاران معلول و جانباز کشورمان در مسابقات پاراالمپیک 2012 لندن تشکرکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی از ورزشکاران مدال‌آور مسابقات پاراالمپیک لندن تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

افتخارآفرینی زنان و مردان ورزشکار معلول و جانباز کشورمان در رشته‌های مختلف مسابقات پارا المپیک 2012 لندن، مصداق روشنی از این ضرب‌المثل معروف است که «خواستن، توانستن است» به‌ویژه ورزشکاران عزیزی که یک بار در عرصه جهاد و ایثار، مدال شجاعت و قهرمانی جانبازی دریافت کرده‌اند و باعث افتخار ملت ایران بوده‌اند.

اینجانب موفقیت‌های ورزشکاران معلول و جانباز در مسابقات پارا المپیک را به این عزیزان، خانواده‌های محترمشان، مربیان و جامعه ورزشی کشور به‌ویژه جانبازان عزیز دوران دفاع مقدس تبریک گفته، تداوم موفقیت‌های بیشتر آنان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 1690068

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