به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی از ورزشکاران مدال‌آور مسابقات پاراالمپیک لندن تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

افتخارآفرینی زنان و مردان ورزشکار معلول و جانباز کشورمان در رشته‌های مختلف مسابقات پارا المپیک 2012 لندن، مصداق روشنی از این ضرب‌المثل معروف است که «خواستن، توانستن است» به‌ویژه ورزشکاران عزیزی که یک بار در عرصه جهاد و ایثار، مدال شجاعت و قهرمانی جانبازی دریافت کرده‌اند و باعث افتخار ملت ایران بوده‌اند.

اینجانب موفقیت‌های ورزشکاران معلول و جانباز در مسابقات پارا المپیک را به این عزیزان، خانواده‌های محترمشان، مربیان و جامعه ورزشی کشور به‌ویژه جانبازان عزیز دوران دفاع مقدس تبریک گفته، تداوم موفقیت‌های بیشتر آنان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.