هندبالیست مازنی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیم زاده عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه این هیئت گفت: " امین یوسف نژاد" تنها هندبالیست مازندرانی بود که با نظرکادرفنی درپایان اردوی های آماده سازی تیم ملی، درترکیب نهایی نوجوانان باقی ماند.

وی افزود: این هندبالیست نوشهری عضو تیم ملی اکنون درجمع 17نفره ملی پوشان نوجوانان ایران قرارگرفته وبه همراه این تیم به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا وانتخابی جهانی شرکت خواهد کرد.

رئیس هیات هندبال مازندران ادامه داد: " محسن طاهری" سرمربی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران پیش ازاین نیزهندبالیست مازندرانی را درترکیب 12 نفره تیم ملی برای شرکت در تورنمنت های قبلی انتخاب کرده بود.

ابراهیم زاده اضافه کرد: " یوسف نژاد " به طور یقین درترکیب تیم ملی درمسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به میدان خواهد رفت.

وی یادآورشد: پنجمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان آسیا و انتخابی جهانی مجارستان از 16 شهریورماه در شهرمنامه بحرین برگزارمی شود.