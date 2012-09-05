به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی ظهر چهارشنبه در حاشیه دومین نشست مسئولان روابط عمومی مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور برگزار شد، اظهار داشت: مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی از سال 79 تا 80 در دانشگاههای علوم پزشکی کشور راهاندازی شده است.
وی بیان داشت: مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی از سال 85 در چهار دانشکده فوریت پزشکی کشور ایجاد شد که هماکنون شاهد تربیت دانشجویان فوریتهای پزشکی در 38 دانشگاه کشور هستیم.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور تصریح کرد: با وجودی در یک محدوده زمانی قرار شد که مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی از دانشگاههای تیپ یک کشور حذف شود اما این طرح با پیگیری از سوی وزارت بهداشت، منتفی و هماکنون در دانشگاهعلوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و اصفهان این مقطع از رشته وجود دارد.
وی از راهاندازی مقطع کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی از سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: افرادی که قصد تحصیل در رشتههای فوریت پزشکی را به دلیل اینکه احساس میکردند راه تحصیل در مقاطع عالیه این رشته باز نیست از انتخاب آن صرفنظر در صورتی که فرایند آموزشی رشتههای وابسته به فوریتهای پزشکی بنبستدار نیست.
معصومی تاکید کرد: به دنبال راهاندازی مقطع phd رشته فوریتهای پزشکی از چند سال قبل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر هستیم.
اختصاص سختیکار به کادر فوریتهای پزشکی11 سال در هاله ابهام
وی ادامه داد: نداشتن امنیت مالی و نگرانی افراد از نبود آینده کاری در فوریتهای پزشکی سبب شده که بسیاری جوانان از انتخاب این رشته در دانشگاهها خودداری کنند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به ضعف مباحث مالی پرسنل فوریتهای پزشکی اشاره کرد و افزود: با وجود تمام بهبودهایی که در حوزه امور مالی کارمندان بهداشت و درمان شاهد بودیم، اما کادر فوریتهای پزشکی پایینترین سطوح مالی سلامت را دارا هستند.
وی گفت: با وجودی که 11 سال است به دنبال اختصاص سختیکار به کادر فوریتهای پزشکی هستیم، اما همچنان در این عرصه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
معصومی خبر از اختصاص کارانه به پرسنل فوریتهای پزشکی در ارتباط با انتقال رایگان بیمار توسط ماموران اورژانس 115 داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه مقرر بود از ابتدای امسال این طرح به اجرا درآید، اما هنوز بیمهها هزینه آن را تقبل نکردند.
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