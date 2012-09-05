مطبوعات آذربایجان شرقی در انجام وظایف انقلابی خود بی مانند هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، علی داننده امروز چهارشنبه در آیین اختتامیه جشنواره حضور و رسانه در تبریز گفت: مطبوعات استان در تمام مراحل حیات انقلاب با بصیرت بخشی و آگاهی بخشی به ملت ایران به نحو احسن ادای وظیفه کرده اند.

وی اظهار داشت: حقیقت این است که همگام شدن با ملت ایران بسیار سخت است و توان بیشتری را می طلبد تا با این ملت در عرصه های مختلف همراه شد.

داننده از عموم مطبوعات و خبرگزاری های استان خواست تا جمع آوری کمک های خیرین برای مناطق زلزله زده در 25 شهریور در تهران را به نحو احسن اطلاع رسانی کرده و پوشش خبری آن را انجام دهند تا این حرکت انسان دوستانه به اطلاع عموم برسد.

در جشنواره حضور و رسانه در زمینه شاخص‌های تیتر در بخش خبرگزاری‌ها،‌"اثر "فرینوش اکبرزاده" از خبرگزاری "فارس" با عنوان "پایان رقابت، آغاز رفاقت" به عنوان رتبه اول و اثر "امیر کریم‌زادشریفی" از خبرگزاری "نصرنیوز" با عنوان "تداوم حماسه حضور زیر بارش برف" به عنوان رتبه دوم شناخته شد.



در زمینه شاخص‌های مصاحبه و در بخش خبرگزاری‌ها اثر "جعفر بادامچی" از خبرگزاری "مهر" با عنوان "ایجاد تنش‌های قومی هدف دشمن در آستانه انتخابات" به عنوان رتبه دوم و اثر "وحید زینالی" از خبرگزاری "فارس" با عنوان "آغاز رقابت 6 کاندیدا برای کسب سه کرسی سبز بهارستان در تبریز" به عنوان رتبه سوم شناخته شد،.



در زمینه شاخص‌های گزارش، در بخش مطبوعات اثر "عاطفه یاریان" از نشریه "عصر آدینه" با عنوان "زمستانی گرمتر از تابستان" به عنوان رتبه اول، اثر "رقیه غلامی" از نشریه "طرح نو" با عنوان "تلخ و شیرین" به عنوان رتبه دوم معرفی شد.



در زمینه شاخص‌های گزارش و در بخش خبرگزاری‌ها اثر "اعظم قربانی" از خبرگزاری "ایسنا" با عنوان "بهای بهارستان" به عنوان رتبه اول، اثر "پرویز انصاری" از خبرگزاری "ایرنا" با عنوان "شور و شوق تبلیغات انتخاباتی و خرید سال نو" به عنوان رتبه دوم و اثر "ندا فرشباف" از خبرگزاری "نصرنیوز" با عنوان "نسیم بهارستان به مشام می رسد" به عنوان رتبه سوم شناخته شد.



در زمینه شاخص‌های سرمقاله و یادداشت در بخش مطبوعات اثر "حسن صامع‌‌نصایح" از نشریه "امین" با عنوان "مطالبات آذربایجانی‌ها از کاندیداها" به عنوان رتبه اول، اثر "نوروز قاسمی" از نشریه "مهد آزادی" با عنوان "حماسه 12 اسفند که در تاریخ جاودانه شد" به عنوان رتبه دوم و اثر "داود دشتبان" از نشریه "طرح نو" با عنوان " نمایندگی مجلس وظیفه‌ای ملی یا محلی؟" به عنوان رتبه سوم شناخته شد.



در زمینه شاخص‌های سرمقاله و یادداشت در بخش خبرگزاری‌ها اثر "مرتضی شفیعی" از خبرگزاری رسا با عنوان "اندیشه ولایت فقیه، ‌راس هرم بهارستان" به عنوان رتبه اول، اثر "اعظم قربانی" از خبرگزاری "ایسنا" با عنوان "ورود به مجلس به هر قیمتی،‌استفاده از عنوان و سمت جعلی" به عنوان رتبه دوم و اثر " فرینوش اکبرزاده" از خبرگزاری "ایسنا" با عنوان "یادداشتی برای یک انتخاب 290 نفر برای همه، همه برای 290 نفر" به عنوان رتبه سوم شناخته شدند.



براساس این گزارش نخستین جشنواره رسانه و حضور توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با همکاری خانه مطبوعات و با گستره استانی برگزار شده است.