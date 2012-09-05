تیم "ب" ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با هند برای فینالیست شدن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‎های شرکت کننده در سومین دوره رقابت‎های والیبال کاپ آسیا پس از یک روز استراحت از امروز چهارشنبه دیدارهای خود را در این رقابت‏ها پیگیری کردند. در این روز از مسابقات دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد. در چارچوب این بخش تیم "ب" ایران در سه گیم متوالی موفق به شکست میانمار شد. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* ایران 3 - میانمار صفر

(25 بر 17)، (25 بر 9)، (25 بر 12)

تیم "ب" والیبال ایران که با پیروزی برابر چین، هند و استرالیا به عنوان صدرنشین گروه B دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی را برگزار کرد، با کسب پیروزی برابر میانمار راهی مرحله نیمه نهایی شد. شاگردان محمد وکیلی در این مرحله به مصاف هند می‎روند تا در صورت پیروزی روز جمعه برگزارکننده دیدار نهایی باشند.

تیم‎های "ب" والیبال ایران و هند در مرحله مقدماتی هم رو در روی هم قرار گرفتند که طی آن والیبالیست‎های ایران صاحب پیروزی شدند. هندی‎ها امروز در مرحله یک چهارم نهایی کره جنوبی را شکست دادند.

مسابقات والیبال کاپ آسیا طی دو دوره گذشته به میزبان تایلند و ایران (ارومیه) برگزار شد. هر دو دوره این رقابت‏ها با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید.