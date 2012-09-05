به گزارش خبرنگار مهر، آرزو دهقانی ظهر چهارشنبه در دومین نشست مسئولان روابط عمومی مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان اظهار داشت: تاکنون 5 درصد از کتاب اورژانس که نام موقتی آن است تدوین شده تا چارچوب اولیه آن شکل بگیرد.
وی ادامه داد: برنامهریزی جهت تهیه بولتن محرمانه در زمینه چالشهای اورژانس و تهیه پیشنویس اولیه بولتن ادااره آموزش و پژوهش اورژانس کشور از اصول کاری این مرکز است.
کارشناس اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور تصریح کرد: ایجاد پرونده الکترونیکی برای مسئولان روابط عمومی و تدوین شرح وظایف روابطعمومیهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از دیگر اقداماتی است که در سه ماه اول امسال صورت گرفته است.
وی گفت: تدوین چارت کمیتههای روابط عمومی اورژانسهای کشور، تشکیل کمیتههای تخصصی روابطعمومیها و برگزاری کارگاههای آموزش تخصصی برای مسئولان روابط عمومی از دیگر اقدامات صورت گرفته در سه ماه اول امسال است.
دهقانی خبر از متحد الشکل کردن اورژانسهای سراسر کشور از نظر فرم، تبلیغات آمبولانس و پایگاه و تدوین تالیف و چاپ کتاب اورژانس و مستند سازی در این حوزه خبر داد و گفت: انتشار بیش از 170 مصاحبه خبری آموزشی و ستادی در سه ماه ابتدای امسال صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: روابطعمومیها در راس مثلث سازمان اورژانس، مردم و رسانهها قرار دارند و باید بین آنها تعاملات گستردهای ایجاد کند.
کارشناس آموزشی اورژانس کشور گفت: اهداف روابط عمومی از اهداف سازمان و مراکز اورژانسهای پیش بیمارستانی جدا نیست و در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و ارتقا رضایتمندی آنها است.
وی با بیان اینکه روابط عمومیها باید محلی پویا و فعال در اورژانسهای کشور شوند، ادامه داد: اصل کار در روابطعمومیها مشتری مداری است که مردم نقطه مرکزی این فعالیت هستند.
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