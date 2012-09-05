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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

سرهنگ طه:

انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان رسالت اصلی ایثارگران و جانبازان است

انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان رسالت اصلی ایثارگران و جانبازان است

اهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه اصلی ایثارگران و جانبازان 8 سال دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ تقی طه بعد از ظهر امروز چهارشنبه با اعلام خبر فوق گفت: دوران 8 سال دفاع مقدس یکی از دورانی بود که همانند دوران انقلاب ، کارنامه درخشانی برای کشور عزیزمان ایران به بار آورد.

وی افزود: ما زندگی کنونی خود را مدیون خون شهدا و ایثارگران دوران جنگ و انقلاب هستیم به نوعی که اگر آن آزاده مردان نبودند الان معلوم نبود که کشور در چه وضعی به سر می برد.
 

سرهنگ تقی طه با اشاره به اینکه امروز عزت، امنیت و اقتدار نظامی مقدس جمهوری اسلامی مدیون خون شهدا است تأکید کرد همه ما وظیفه داریم به نحو شایسته با ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

این مسئول ر ادامه حضور نسل بعد از جنگ و جوانان انقلاب را در مناطق عملیاتی برای لمس رشادتها و جانبازی های رزمندگان اسلام بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: شما جوانان به عنوان نمایندگان نسل جدید با حضور در این مناطق و ماحصل این سفر معنوی را به دانش آموزان، دانشجویان و آنهایی که این مناطق را ندیده اند تعریف نمایند.

وی، رسالت مهم همه ما را انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان امروزی دانست.

کد مطلب 1690082

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