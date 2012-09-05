به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالکریم چوبساز در همایش آموزشی توجیهی اجرای ذیل ماده 90 قانون تأمیناجتماعی از انجام اقدامات لازم در رابطه با اجرای این قانون خبر داد و گفت: ماده 90 قانون تأمیناجتماعی مربوط به تکلیف کارفرما به انجام معاینات پیش از استخدام است و سازمان تأمیناجتماعی تمهیدات لازم را برای اجرای این قانون فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه در مواردی تعلل کارفرما در معاینات قبل از استخدام منجر به تشدید بیماری میشود، گفت: قانون تأمیناجتماعی بر تکلیف کارفرما در این رابطه تأکید دارد و تعلل در انجام این تکلیف نیز در مواردی منجر به تشدید بیماری و تهدید سلامتی کارگران میشود و مسلماً خساراتی را نیز به سازمان تأمیناجتماعی وارد میکند.
چوبساز با اشاره به اینکه از سالجاری کمیسیونهای فنی ماده 90 اجرای این قانون را پیگیری میکنند، اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات درنظر گرفته شده و اجرای مناسب ماده 90 قانون تأمیناجتماعی شاهد رفع مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه کارگری باشیم.
نظر شما