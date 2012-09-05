گروه زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی وزارت علوم در نهاوند مستقر می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی برای بررسی لرزه خیزی و شناسایی گسلهای توانمند منطقه نهاوند به مدت سه روز به نهاوند سفر می کند.

وی گفت: شهرستان نهاوند بر روی خط مرکزی و گسل اصلی زلزله واقع شده و وجود گسل های اصلی زلزله به نام مروارید در دامنه زاگرس ایجاب میکند که برای شناسایی علمی این گسل و آغاز مطالعات آن، تیم مهندسی و کارشناسی زلزله نگاری در نهاوند مستقر شود.

وی اظهار داشت: این گروه با توجه به زلزله های تاریخی استان همدان و زلزله های گذشته نهاوند در سالهای 1336و1337 با بزرگی بیش از 6.6 ریشتر و همچنین وقوع زلزله هفتم تیر ماه سال جاری با بزرگی 3.4 ریشتر به نهاوند اعزام می شوند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و زلزله خیز بودن نهاوند باید تمام تمهیدات لازم و عوامل کنترل کننده در شهرستان نهاوند در نظر گرفته شود تا در لحظه وقوع بحران مشکلی از لحاظ امداد و کمک رسانی به وجود نیاید.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث مقاوم سازی و بازسازی مناطق قدیمی و بافت های فرسوده شهرستان، به خصوص در شهر نهاوند باید با سرعت و جدیت دنبال شود زیرا آمار وجود 33 درصد بافت فرسوده و قدیمی در شهر نهاوند با توجه به زلزله خیز بودن نهاوند هشدار دهنده و خطرناک است.

وی افزود: با اتمام کار گروه زلزله شناسی در نهاوند و با اعلام نتایج بررسی و شناسایی این تیم تمام عوامل و امکانات مورد نظر و توصیه های آنان در مورد نهاوند اجرا خواهد شد تا در صورت وقوع هر زلزله احتمالی از تمام توان و ظرفیت برای کمک و امداد به مردم استفاده شود.