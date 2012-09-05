چهارمحال و بختیاری 40 هزار ورزشکار بیمه شده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شمسی پور اظهار داشت: آنچه امروز ما در عرصه قهرمانی و حضور موفق در مسابقات کشوری داریم نتیجه تلاش و همراهی روسای هیئت های ورزشی است که علی رقم کمبود بودجه های ورزشی مشغول فعالیت هستند.

وی حضورسه ورزشکار از استان درالمپیک لندن، نزدیک به 40 هزار بیمه شده ورزشی، میزبانی مسابقات کشوری و حضـور جوانان استان در تیم های ملی و سطوح بالای ورزش کشور را از موفقیت های جامعه ورزش در استان برشمرد.

شمسی پورافزود: اختلاف نظردر هیئت های ورزشی جزئی از ورزش است اما انتقادات باید مستند و با ارائه راهکارهای مناسب همراه باشد اما آنچه ما امروز می بینیم این است که در حال حاضر بالاترین رشد شاخص های کمی و کیفی را در ورزش استان شاهد یم و مطمئنا به نتیجه های بهتری نیزدست پیدا می کنیم.

شمسی پور کلنگ زنی 10 پروژه و افتتاح رسمی 9 مجموعه ورزشی در استان را از درخشانترین دوره های ورزشی در استان نام برد و خواستار همراهی بیشترتمامی روسای هیئت های ورزشی، قهرمانان و صاحب نظران حوزه ورزش با اداره کل شد.

دوره مربیگری دو ومیدانی درجه سه در شهرکرد برگزار می شود

یکدوره کلاس مربیگری دو ومیدانی درجه سه در دو بخش آقایان و بانوان دردهه سوم شهریور ماه سال جاری درشهرکرد برگزارمی شود.



رئیس گروه برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره الزاما باید دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه بوده و دوره عمومی مربیگری درجه سه را قبلا طی کرده باشند و گواهی مربوطه را ارائه نمایند.

وی افزود:فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی وبالاتردررشته تربیت بدنی از شرکت دردوره عمومی معاف می باشند.



صادقی زمان برگزاری دوره برای آقایان را 22 لغایت 26 شهریور و برای بانوان 26 لغایت30 شهریور اعلام نمود و اظهار داشت :متقاضیان می توانندبرای ثبت نام به هیئت دو ومیدانی استان واقع در مجموعه تختی شهرکرد مراجعه نمایند.

تیم شنای چهارمحال و بختیاری عازم مسابقات قهرمانی کشورمی شود



تیم شنای نوجوانان استان در رقابتهای قهرمانی کشورشرکت می کند.



مسابقات شنای قهرمانی کشور دررده سنی بالای 15سال از روز جمعه 17 شهریور ماه سال جاری به مدت شش روز به میزبانی استان تهران برگزار می گردد.

تیم استان با ترکیب هومان منصوری ،انوشیروان سلیمانی ، احسان امینیان ، محمد مهدی رحمتی ،پوریا منصوری ،هادی خلیلی و به مربیگری و سرپرستی حمید رضا نوروزی در این مسابقات شرکت می نماید.

قضاوت داور چهارمحالی در لیگ برتر فوتبال ساحلی

شهرام ایزدی از داوران استان در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی به میدان می رود.



ایزدی در مسابقه تیم های شهرداری تیران و دریانوردان بوشهرشهریورماه سال جاری برگزار می شود به عنوان داور سوم قضاوت می کند.



این دیدار از مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور روز سه شنبه در ورزشگاه تختی شهر تیران برگزار خواهد شد.



شهرام ایزدی ریاست کمیته فوتبال ساحلی استان را نیز بر عهده دارد.

لیگ دسته یک فوتبال لردگان آغاز شد

مسابقات فوتبال لیگ دسته یک شهرستان لردگان با انجام دو دیدار آغاز شد.



مسابقات فوتبال لیگ دسته یک شهرستان لردگان با بازی تیم های شهدای لردگان و عقاب ناغان آغاز شد که تیم شهدا موفق شدپنج بر سه رقیب خود را شکست دهد و تیم پرسپولیس آب چنار نیز در برابر پاسارگاد سونگ به تساوی دو بر دو رسید.



این مسابقات با حضور 14 تیم آغاز و تیم های شرکت کننده در غالبردوگروه با هم به رقابت می پردازند.