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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

حیدرپور:

تولیدات کشاورزی نیازمند ساماندهی است

تولیدات کشاورزی نیازمند ساماندهی است

محمودآباد - خبرگزاری مهر: مشاور معاون وزیرجهادکشاورزی درامور بهبود تولیدات گیاهی و مسئول گروه طراحی الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولیدات محصولات کشاورزی در کشور باید ساماندهی و توانمندیهای هر استان نیز باید در این زمینه ها شناسایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور عصر چهارشنبه در دوره آموزشی مدیران حوزه تولیدات گیاهی سراسر کشور افزود: در این راستا سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای حمایت از تولید و الگوی کشت استانها مشخص شده که با اجرای این طرح ، میزان مشوق های حمایتی به کشاورزان نیز مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون مطالعات اجرای این طرح دربرخی استانها آغاز شده همه هنوز اجرای آن آغاز نشده و باید نتایج حاصل از مطالعات مشخص وسپس اجرا شود.

"اصول ومفاهیم وتعریف الگوی کشت" ، "ضرورت برنامه ریزی برای بهبود بهره برداری ازمنابع تولید "، " کاربرد مدل سازی وپایگاه داده ها در تعیین الگوی کشت" ، " مبانی، تجربیات، مشکلات وراهکارهای اجرای الگوی کشت "، "نقش آب درتهیه الگوی کشت " و " بررسی مسائل باغبانی کشور" از محورهای مورد بحث درکارگاه های تخصصی وآموزشی این دوره در محمودآباد بود.
کد مطلب 1690087

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