  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

برای نخستین بار؛

یک زن سفیر آلمان در یک کشور خارجی شد

یک زن سفیر آلمان در یک کشور خارجی شد

"سوزانه وازوم-راینر" نخستین زن سفیر در تاریخ آلمان لقب گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارشها از تغییر سنت مردانه در دستگاه سیاست خارجی آلمان حکایت دارد.

در حالی که وزارت خارجه این کشور اروپایی تا کنون در دست مردان بوده و سفیران اعزامی به کشورهای خارجی نیز از میان آنان انتخاب می شده اند، یک زن به عنوان سفیر آلمان در فرانسه انتخاب شد.
 
بر این اساس "سوزانه وازوم-راینر" نخستین زنی خواهد بود که نماینده دیپلماتیک کشورش در پاریس می شود. این دیپلمات 56 ساله در شرایطی حساس در تاریخ روابط آلمان و فرانسه این ماموریت را به عهده می گیرد.
 
گفتنی است موضوع تعامل بین فرانسه و آلمان برای حل بحران یورو با وجود اختلاف نظرهای فراوان بین این دو از جمله چالشهای اصلی دولتهای مرکل و اولاند در برهه کنونی به شمار می رود.
کد مطلب 1690092

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