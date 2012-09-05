دادگاه متهمان پرونده خمینی شهر 25 شهریور ماه جاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا انصاری دقایقی پیش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از محاکمه اعدام چهار نفر از متهمان باغ خمینی شهر دو نفر در این ارتباط جدای از 9 نفر دستگیر شدند، اظهار داشت: رسیدگی به متهمان به جلسات بعدی موکول شد.

وی افزود: پیش از این به رسانه ها اعلام کرده بودیم که برگزاری دادگاه سایر متهمان شهریور ماه برگزار می شود و زمان برگزای آن روز 25 شهریور ماه مشخص شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: نمی‌توان تضمین کرد که چه تعداد از متهمان در این دادگاه حضور پیدا می‌کنند، زیرا ممکن است احضاریه تا روز دادگاه به دست برخی از متهمان نرسد.

وی با بیان اینکه یکی از این متهمان همچنان فراری است و انتظار داریم هر چه زودتر دستگیر شود، گفت: تعداد متهمان این پرونده 12 نفر هستند که در سال گذشته با دستور رئیس قوه قضاییه حکم متهمان این پرونده صادر شد.

انصاری بیان داشت: تعدادی از متهمان سال گذشته متواری و فقط حکم 9 نفر از متهمان حادثه خمینی‌شهر صادر شد که چهار نفر در این ارتباط اعدام و مابقی به 28 سال حبس محکوم شدند و پرونده تعدادی که مفتوح مانده بود که به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر به روز 25 شهریور ماه موکول شد.