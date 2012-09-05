ماهاتیرخواستاربازسازی تمدن بزرگ مالایی شد /فرهنگ مناسب زمینه تمدن بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر اسبق مالزی طی یک سخنرانی با عنوان "تقویت قوم مالایی" در دانشگاه سبلاس مادیان اندونزی، کسب علم و دانش را وسیله ای برای زندگی متمدنانه تر عنوان کرد و افزود: در قدیم اروپایی ها از مسلمانان یاد می گرفتند اما امروز نوبت مالایی هاست که از اروپایی ها و نژادهای دیگر یاد بگیرند.

وی همچنین خاطر نشان کرد : ما در عصر دانش و اطلاعات زندگی می کنیم و این عصر تداوم خواهد یافت به خاطر آن که اینترنت به همه افراد مجال کسب دانش نامحدود را می دهد .

او در ادامه گفت : علاوه بر نهاد آموزش عالی مانند دانشگاه ها ، مالایی ها باید از آزمایشگاه ها برای تحقیقات و اکتشافات علمی پیچیده حداکثر استفاده را بکنند. امروزه آزمایشگاه های عمده ما بیشتر در بخش الکترونیک به خصوص در طراحی ریزتراشه های با قدرت بیشتر فعال هستند.

به عقیده ماهاتیر محمد اگر مردم مالزی از این نوع آزمایشگاه ها تاسیس می کردند از اروپایی ها به مراتب جلوتر بودند.

وی در پایان سخنرانی خود گفت : مهمترین مساله برای تاسیس یک تمدن بزرگ ، داشتن فرهنگ مناسب و ارزش نهادن به عمل به وسیله جوامع انسانی است. هیچ قبیله و قومی نمی تواند بدون داشتن فرهنگ مناسب یک تمدن بزرگ ایجاد کنند.

بر اساس این گزارش ، ماهاتیر محمد معمار مالزی نوین و نخست وزیر اسبق این کشور که بیش از بیست سال نخست وزیر این کشور بوده است به دلیل خدمات ویژه به پیشرفت قوم مالایی از دانشگاه سبلاس مادیان اندونزی دکترای افتخاری دریافت کرد.

