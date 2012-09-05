امین الله اسکوییان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم والیبال زنان پرستار شیراز قهرمان ششمین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی پرستاران کشور در شیروان شد.

وی اظهار داشت: عصر چهارشنبه در دیدار فینال این مسابقات تیم شیراز در سالن شهید قاسمیان شیروان توانست در سه ست متوالی بر تیم قدرتمند مشهد پیروز شود و مقام قهرمانی را از آن خود کند.

اسکوییان اضافه کرد: در دیدار رده بندی نیز تیم اصفهان توانست تیم تهران را شکست دهد و در جایگاه سوم ایستاد.

وی تصریح کرد: این مسابقات با شرکت 10 تیم از استان‌های کشور در قالب دو گروه پنج تیمی برگزارشد.

ششمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی پرستاران تا روز پنجشنبه 16 شهریور در شیروان ادامه دارد.

500 پرستار شرکت کننده در این جشنواره از 40 شهر کشور، در 6 رشته فوتسال، والیبال، شنا، شطرنج، دارت و پینگ پنگ رقابت می‌کنند.